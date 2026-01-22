EXCLUSIV Marius Comănescu, după conflictul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka de la Australian Open: „Niciodată!”

Au ieșit scântei la finalul duelului dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka de la Australian Open.

Naomi Osaka s-a impus în fața Soranei Cîrstea cu scor 6-3, 4-6, 6-2, în turul doi al Openului Australian.

Meciul a fost unul palpitant, iar sportiva româncă a dictat ritmul în setul al doilea și s-a impus cu 6-4, dar nu a reușit să o facă și în final.

Ce a spus fostul antrenor al Soranei Cîrstea despre scandalul cu Osaka

Sorana Cîrstea i-a reproșat lui Naomi Osaka faptul că nu a fost fair play și a vorbit între servicii, interval care este considerat ca făcând parte din timpul jocului, potrivit regulamentelor WTA.

Tenismena a fost vizibil deranjată de acest aspect, iar pe lângă faptul că i-a semnalat acest lucru arbitrei de scaun, românca i-a reproșat direct și adversarei sale acest aspect. VEZI AICI ce i-a spus Sorana Cîrstea lui Naomi Osaka.

Marius Comănescu, a fost contactat de Sport.ro, după eliminarea sportivei românce de la Australian Open.

Fostul antrenor al Soranei Cîrstea a fost uimit să afle despre situația tensionată de la finalul meciului cu Osaka, dar este sigur de faptul că fost sa elevă a avut un motiv întemeiat pentru care a avut această ieșire.

„Sorana nu are altercații de acest gen, de obicei. Ea are treabă cu ea însăși tot timpul, nu se pricepe să facă șmecherii ca să își scoată adversarele din ritm. Nici nu încearcă astfel de lucruri, nu are cum să se priceapă dacă nici nu face asta. Întotdeauna s-a bazat pe ceea ce poate să facă ea și atât, ceea ce este foarte bine.

Ea nu are genul acesta de reacții aiurea, nu vine să își explice un eșec pe ceva ce nu s-a întâmplat, niciodată! Ba din contră, ea își atribuie greșelile mai mult ei, ea se concertează pe joc.”, a spus Marius Comănescu în exclusivitate la Sport.ro.

foto: captură Eurosport

  • Naomi osaka sorana cirstea
×
Marius Comănescu: „Cu siguranță a trăit mai intens decât în alte ediții”

Marius Comănescu a explicat și faptul că Sorana Cîrstea a avut emoții și pentru că a fost ultima ei participare la Australian Open din carieră și și-ar fi dorit un altfel de rezultat.

„Cu siguranță emoțiile pentru ea au fost foarte mari și cu siguranță a trăit mai intens decât în alte ediții, pentru că se gândește cu siguranță că e ultima oară când se duce acolo, iar în Australia a făcut rezultate bune.

Cred că a fost și pentru ea o extra presiune și faptul că a simțit că a fost aproape (n.r. să treacă în faza următoare a competiției) a contat”, a adăugat fostul antrenor al Soranei Cîrstea.

Sorana Cîrstea își încheie astfel parcursul carierei la Australian Open cu un meci competitiv în fața unui fost număr unu mondial, cu 18 participări pe tabloul principal și două calificări în optimile de finală, reușite în 2017 și în 2022.

2008 a fost primul an în care Sorana Cîrstea a jucat în competiția propriu-zisă de la Melbourne.

