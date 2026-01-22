Naomi Osaka s-a impus în fața Soranei Cîrstea cu scor 6-3, 4-6, 6-2, în turul doi al Openului Australian.

Meciul a fost unul palpitant, iar sportiva româncă a dictat ritmul în setul al doilea și s-a impus cu 6-4, dar nu a reușit să o facă și în final.



Ce a spus fostul antrenor al Soranei Cîrstea despre scandalul cu Osaka



Sorana Cîrstea i-a reproșat lui Naomi Osaka faptul că nu a fost fair play și a vorbit între servicii, interval care este considerat ca făcând parte din timpul jocului, potrivit regulamentelor WTA.

Tenismena a fost vizibil deranjată de acest aspect, iar pe lângă faptul că i-a semnalat acest lucru arbitrei de scaun, românca i-a reproșat direct și adversarei sale acest aspect. VEZI AICI ce i-a spus Sorana Cîrstea lui Naomi Osaka.

Marius Comănescu, a fost contactat de Sport.ro, după eliminarea sportivei românce de la Australian Open.

Fostul antrenor al Soranei Cîrstea a fost uimit să afle despre situația tensionată de la finalul meciului cu Osaka, dar este sigur de faptul că fost sa elevă a avut un motiv întemeiat pentru care a avut această ieșire.