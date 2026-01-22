Reacția WTA după meciul cu scântei Sorana Cîrstea - Naomi Osaka, la Australian Open 2026

Reacția WTA după meciul cu scântei Sorana Cîrstea - Naomi Osaka, la Australian Open 2026 Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, eliminată de la Australian Open 2026.

TAGS:
WTANaomi OsakaAustralian OpenSorana Cirsteareactie
Din articol
  • Osaka, locul 17 WTA şi cap de serie numărul 16, s-a impus în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 6-2, în turul al doilea, la Melbourne.

Ce scrie site-ul WTA: "Osaka, entuziastă!"

"Osaka, extrem de entuziastă, o învinge pe Cirstea într-un alt meci de trei seturi de la Australian Open", a titrat site-ul WTA după electrizanta întâlnire din turul al doilea de la Australian Open. Pentru Sorana, care și-a anunțat retragerea la finele acestui an, a fost un meci în care a avut parte și de lipsa de fair-play a niponei, așa cum Sport.ro a scris aici.

Site-ul WTA a scris despre vestimentația vedetei Naomi Osaka, dar nu a menționat nimic despre atitudinea japonezei, căreia Sorana Cîrstea i-a reproșat tăios, la final, comportamentul din timpul partidei.

"Îmbrăcată din nou în ținuta sa turcoaz, inspirată din meduze, Naomi Osaka a demonstrat că momentul în care i-a luat break româncei a fost cel mai important. Pentru a doua oară consecutiv, a fost forțată să ducă meciul în trei seturi. Pentru al doilea meci consecutiv, Osaka și-a ridicat nivelul atunci când a fost nevoie, învingând-o pe Sorana Cîrstea cu 6-3, 4-6, 6-2 în exact două ore", a scris WTA.

  • Sorana cirstea rou t2 ao 25
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ca şi la meciul din primul tur, Osaka a intrat pe teren purtând o ţinută spectaculoasă, de data aceasta însă fără pălăria cu boruri largi. Pentru Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a fost ultimul meci la Australian Open, ea anunţând că în acest an se retrage din activitate. Pentru prezenţa în turul doi, Sorana va primi 151.448 de dolari.

"Cirstea, care a anunțat că 2026 va fi ultimul ei sezon în cadrul WTA Tour Driven by Mercedes-Benz, a pus-o imediat sub presiune pe Osaka preluând conducerea cu 2-0. Dar Osaka a răspuns cu o serie de jocuri strălucitoare, de înaltă intensitate, câștigând șase din următoarele șapte game-uri. Printre momentele importante s-au numărat un cross cu reverul din alergare pentru a o împinge pe Cirstea la începutul setului și un voleu superb cu reverul la finalul setului pentru a salva mingea de break împotriva ei în ultimul game al setului", a mai scris WTA.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un șofer din Viena a fost sancționat pentru că a lăsat motorul pornit ca să dezghețe geamurile. Ce amendă a primit
Un șofer din Viena a fost sancționat pentru că a lăsat motorul pornit ca să dezghețe geamurile. Ce amendă a primit
ARTICOLE PE SUBIECT
Pe ea nu au „uitat-o”! Vedeta din tenis care a primit wildcard la Australian Open
Pe ea nu au „uitat-o”! Vedeta din tenis care a primit wildcard la Australian Open
Sorana Cîrstea începe ultimul sezon al carierei. Tenismena merită respect pentru două decenii de profesionalism
Sorana Cîrstea începe ultimul sezon al carierei. Tenismena merită respect pentru două decenii de profesionalism
„Năucită.” Reacția americanilor la momentul în care Sorana Cîrstea a pus-o la punct pe Naomi Osaka
„Năucită.” Reacția americanilor la momentul în care Sorana Cîrstea a pus-o la punct pe Naomi Osaka
Sorana Cîrstea, scoasă din minți de Naomi Osaka la Australian Open: expresia de la final exprimă totul
Sorana Cîrstea, scoasă din minți de Naomi Osaka la Australian Open: expresia de la final exprimă totul
ULTIMELE STIRI
Barcelona a anunțat cât va lipsi Pedri, după accidentarea de la Praga
Barcelona a anunțat cât va lipsi Pedri, după accidentarea de la Praga
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
Dinamo Zagreb - FCSB, meci crucial pentru calificarea în primăvara Europa League, de la 22:00! Echipa de start anunțată
Dinamo Zagreb - FCSB, meci crucial pentru calificarea în primăvara Europa League, de la 22:00! Echipa de start anunțată
Naomi Osaka și-a prezentat scuzele, după conflictul din Australia: ce a făcut-o să o privească diferit pe Sorana Cîrstea
Naomi Osaka și-a prezentat scuzele, după conflictul din Australia: ce a făcut-o să o privească diferit pe Sorana Cîrstea
Marius Comănescu, după conflictul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka de la Australian Open: „Niciodată!”
Marius Comănescu, după conflictul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka de la Australian Open: „Niciodată!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Vinicius și-a decis viitorul

Vinicius și-a decis viitorul

Motivul pentru care întârzie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Motivul pentru care întârzie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League

Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League

Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League



Recomandarile redactiei
Marius Comănescu, după conflictul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka de la Australian Open: „Niciodată!”
Marius Comănescu, după conflictul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka de la Australian Open: „Niciodată!”
Un președinte din Superligă o spune clar: ”Universitatea Craiova e favorită la titlu, dar vreau să-l ia Dinamo”
Un președinte din Superligă o spune clar: ”Universitatea Craiova e favorită la titlu, dar vreau să-l ia Dinamo”
Naomi Osaka și-a prezentat scuzele, după conflictul din Australia: ce a făcut-o să o privească diferit pe Sorana Cîrstea
Naomi Osaka și-a prezentat scuzele, după conflictul din Australia: ce a făcut-o să o privească diferit pe Sorana Cîrstea
Barcelona a anunțat cât va lipsi Pedri, după accidentarea de la Praga
Barcelona a anunțat cât va lipsi Pedri, după accidentarea de la Praga
Sorana Cîrstea, prima reacție după conflictul cu Naomi Osaka: "20 de ani de carieră cântăresc mult mai mult decât 5 secunde de discuție la fileu"
Sorana Cîrstea, prima reacție după conflictul cu Naomi Osaka: "20 de ani de carieră cântăresc mult mai mult decât 5 secunde de discuție la fileu"
Alte subiecte de interes
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Coco Gauff a plâns în hohote, după eliminarea de la Jocurile Olimpice: "Astea sunt regulile"
Coco Gauff a plâns în hohote, după eliminarea de la Jocurile Olimpice: "Astea sunt regulile"
Jaqueline Cristian și-a aflat adversara din turul 2 de la Jocurile Olimpice: o triplă campioană de Grand Slam și fostă număr 1 mondial!
Jaqueline Cristian și-a aflat adversara din turul 2 de la Jocurile Olimpice: o triplă campioană de Grand Slam și fostă număr 1 mondial!
Emma Răducanu, norocoasa de la Wimbledon! Doar patru câștigătoare de Grand Slam se regăsesc pe listă
Emma Răducanu, norocoasa de la Wimbledon! Doar patru câștigătoare de Grand Slam se regăsesc pe listă
Novak Djokovic îl laudă pe Jannik Sinner înainte de Indian Wells: "E în mare formă"
Novak Djokovic îl laudă pe Jannik Sinner înainte de Indian Wells: "E în mare formă"
Jannik Sinner, de neoprit! Câștigă tot și ajunge acolo unde nu a mai fost niciun italian
Jannik Sinner, de neoprit! Câștigă tot și ajunge acolo unde nu a mai fost niciun italian
CITESTE SI
GALERIE FOTO cu ”bogații” planetei, care se află la Forumul Economic Mondial Davos 2026

stirileprotv GALERIE FOTO cu ”bogații” planetei, care se află la Forumul Economic Mondial Davos 2026

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă

stirileprotv Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă

ICE a reținut un copil de 5 ani la întoarcerea de la grădiniță. Puterea agenției a ajuns de neimaginat

stirileprotv ICE a reținut un copil de 5 ani la întoarcerea de la grădiniță. Puterea agenției a ajuns de neimaginat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
(RO) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!