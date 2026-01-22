Reacția WTA după meciul cu scântei Sorana Cîrstea - Naomi Osaka, la Australian Open 2026

Osaka, locul 17 WTA şi cap de serie numărul 16, s-a impus în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 6-2, în turul al doilea, la Melbourne.

Ce scrie site-ul WTA: "Osaka, entuziastă!"



"Osaka, extrem de entuziastă, o învinge pe Cirstea într-un alt meci de trei seturi de la Australian Open", a titrat site-ul WTA după electrizanta întâlnire din turul al doilea de la Australian Open. Pentru Sorana, care și-a anunțat retragerea la finele acestui an, a fost un meci în care a avut parte și de lipsa de fair-play a niponei, așa cum Sport.ro a scris aici.



Site-ul WTA a scris despre vestimentația vedetei Naomi Osaka, dar nu a menționat nimic despre atitudinea japonezei, căreia Sorana Cîrstea i-a reproșat tăios, la final, comportamentul din timpul partidei.



"Îmbrăcată din nou în ținuta sa turcoaz, inspirată din meduze, Naomi Osaka a demonstrat că momentul în care i-a luat break româncei a fost cel mai important. Pentru a doua oară consecutiv, a fost forțată să ducă meciul în trei seturi. Pentru al doilea meci consecutiv, Osaka și-a ridicat nivelul atunci când a fost nevoie, învingând-o pe Sorana Cîrstea cu 6-3, 4-6, 6-2 în exact două ore", a scris WTA.



