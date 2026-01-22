VIDEO „Nu ai fost fair-play, prieteno!” Sorana Cîrstea, reacție vehementă față de Naomi Osaka, după eșecul de la Australian Open

„Nu ai fost fair-play, prieteno!" Sorana Cîrstea, reacție vehementă față de Naomi Osaka, după eșecul de la Australian Open
Final încins în meciul de trei seturi dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, din turul secund al Openului Australiei.

Sorana CirsteaNaomi OsakaconflictAustralian Open 2026Tenis WTA
Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) a fost învinsă de Naomi Osaka (28 de ani, 17 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-2, în turul doi al Openului Australian.

La ultima dintre cele optsprezece participări semnate pe tabloul principal al turneului de mare șlem, jucătoarea din România a luptat admirabil, dar a pierdut, chiar dacă la o distanță mai mică decât o arată scorul.

Naomi Osaka și-a primit replica din partea Soranei Cîrstea, după o serie de tertipuri

Deranjată de alegerea japonezei Naomi Osaka de a vorbi între servicii, interval care este considerat ca făcând parte din timpul jocului, potrivit regulamentelor WTA, Sorana Cîrstea a întrebat-o pe arbitra de scaun, la 4-2, 30-30, în setul decisiv, dacă nipona are voie să vorbească în timpul meciului.

Sorana Cîrstea, enervată de pasivitatea arbitrului

„Are voie să spună 'come on!' între servicii? Pot să strig și eu?”, a întrebat Sorana Cîrstea pe oficialul jocului, observând că Naomi Osaka nu este penalizată.

„Dacă nu ai aruncat mingea în aer, e în regulă,” a replicat arbitrul, spre surprinderea Soranei Cîrstea. „E prima dată când mi se întâmplă,” a spus Sorana Cîrstea.

Imediat după, Osaka a câștigat game-ul și a strigat pe un ton mai puternic același strigăt de încurajare, 'come on!', spre vizibila frustare a Soranei Cîrstea.

Meciul s-a încheiat într-o stare de tensiune ieșită din comun, Sorana Cîrstea reproșându-i japonezei că a strigat, nepermis, încercând să rupă ritmul jocului, între servicii.

Cîrstea, replică acidă pentru Osaka: „Joci de atâta vreme în circuit și nu știi.”

La fileu, Sorana Cîrstea i-a strâns mâna scurt niponei, moment care a enervat-o pe asiatică. „Pentru ce a fost asta?”, a întrebat-o Naomi Osaka pe Sorana Cîrstea, la fileu.

„Ce a fost? Nu ai fost fair-play, prieteno. Joci de atâta vreme în circuit și nu ai idee despre interdicția de a vorbi,” i-a replicat Sorana Cîrstea.

