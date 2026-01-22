Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) a fost învinsă de Naomi Osaka (28 de ani, 17 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-2, în turul doi al Openului Australian.

La ultima dintre cele optsprezece participări semnate pe tabloul principal al turneului de mare șlem, jucătoarea din România a luptat admirabil, dar a pierdut, chiar dacă la o distanță mai mică decât o arată scorul.

Naomi Osaka și-a primit replica din partea Soranei Cîrstea, după o serie de tertipuri

Deranjată de alegerea japonezei Naomi Osaka de a vorbi între servicii, interval care este considerat ca făcând parte din timpul jocului, potrivit regulamentelor WTA, Sorana Cîrstea a întrebat-o pe arbitra de scaun, la 4-2, 30-30, în setul decisiv, dacă nipona are voie să vorbească în timpul meciului.

Sorana Cîrstea, enervată de pasivitatea arbitrului

„Are voie să spună 'come on!' între servicii? Pot să strig și eu?”, a întrebat Sorana Cîrstea pe oficialul jocului, observând că Naomi Osaka nu este penalizată.

„Dacă nu ai aruncat mingea în aer, e în regulă,” a replicat arbitrul, spre surprinderea Soranei Cîrstea. „E prima dată când mi se întâmplă,” a spus Sorana Cîrstea.

Imediat după, Osaka a câștigat game-ul și a strigat pe un ton mai puternic același strigăt de încurajare, 'come on!', spre vizibila frustare a Soranei Cîrstea.

Meciul s-a încheiat într-o stare de tensiune ieșită din comun, Sorana Cîrstea reproșându-i japonezei că a strigat, nepermis, încercând să rupă ritmul jocului, între servicii.