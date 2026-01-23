GALERIE FOTO Sorana Cîrstea câștigă și după un eșec tensionat: marea victorie sportivă a româncei, după Australian Open 2026

Sorana Cîrstea câștigă și după un eșec tensionat: marea victorie sportivă a româncei, după Australian Open 2026
Sorana Cîrstea are motive de bucurie și după eliminarea suferită în turul secund al Openului Australian.

Australian Open 2026, Tenis WTA, Sorana Cirstea, Naomi Osaka
Tenisul este un sport care poate să aducă motive de bucurie după înfrângeri și neașteptate motive de întristare, după victorii.

Sorana Cîrstea urcă șase locuri în clasamentul actualizat, până pe locul 35 WTA

  • Locul 21 este cel mai înalt, ocupat de Sorana Cîrstea în clasamentul WTA (august 2013).

În ediția 2026 a Openului Australian, Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA) a trăit nenorocul de a înfrunta numărul 19 WTA, Karolina Muchova - o adversară deosebit de complicată pentru un prim tur de competiție majoră - chiar în ziua în care și-a corectat recordul personal pentru cea mai înaltă clasare a carierei. Deși locul 35 - mai bun decât cele ocupate în edițiile anterioare, care i-au adus în față adversare mai accesibile - crește șansele româncei de a avea trasee mai ușoare, în întrecerile importante, românca a avut ghinion în acest an la Melbourne, pierzând scor 6-3, 7-6 (6) în fața fostei finaliste de la Roland Garros.

Jaqueline Cristian, pe drum spre un record de carieră: loc 34 mondial

Mai mult decât atât, în clasamentul WTA actualizat în timp real, Jaqueline Cristian reușește chiar să urce un loc, în ciuda partidei pierdute cu Muchova.

În sens opus, Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) are și motive de fericire, după eșecul mult dezbătut cu Naomi Osaka, scor 6-3, 4-6, 6-2. În aceeași ierarhie menționată, Cîrstea avansează șase poziții, până pe locul 35, rămânând „vecină” de clasament cu Jaqueline Cristian, la o distanță de numai 4 puncte WTA.

Cristian și Cîrstea pot să continue urcările în clasament, la Transylvania Open

După rezultatele de la Melbourne, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea vor avea șanse rarisime de a-și îmbunătăți și mai mult poziționarea în clasamentul mondial.

Turneul următor pentru cele mai bune două jucătoare ale țării noaste este chiar Transylvania Open, competiție WTA în care Cristian și Cîrstea nu vor avea puncte de apărat, în condițiile în care au cedat în runda inaugurală a ediției din 2025.

Turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open, se joacă în perioada 31 ianuarie - 7 februarie.

