Cîrstea părăsește scena cu privirea ridicată. Filmul ultimului meci al Soranei la Australian Open, o luptă de două ore cu Naomi Osaka

Tenis
Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) își ia adio de la Australian Open cu un meci de un nivel foarte ridicat în fața lui Naomi Osaka (28 de ani, 17 WTA).

Australian OpenNaomi OsakaSorana Cirstea
  • La ultima apariție a carierei la Openul Vesel, românca a cedat greu, 3-6, 6-4, 2-6 după aproape două ore de joc în care s-a luptat de la egal la egal cu dubla câștigătoare de la Antipozi.

O confruntare cu Naomi Osaka pe o mare arenă a unui turneu de Grand Slam e o provocare în sine. Chiar și departe de momentele de grație ale carierei, nipona e obișnuită cu scenele mari, are în spate mulți fani și, în cazul Australian Open, aduce cu ea în meci cele două trofee cucerite în 2019 și 2021. Dar și multă emoție și un dram suplimentar de presiune dat de performanțele modeste din ultimii trei ani la Openul Vesel. Sorana? Challengerul perfect, fata aflată la ultima reprezentație la Australian Open care nu (mai) are nimic de pierdut și de demonstrat.

O mare șansă ratată = un set pierdut!

Visul unei mari victorii e alimentat în astfel de meciuri doar de un start bun, de moral, care să nu te oblige să alergi după o adversară mai bine cotată. Concentrată de la prima minge, intrată mai bine în partidă, Sorana a profitat de începutul greoi al lui Naomi și a sprintat 2-0. Odată calibrat, însă, jocul japonezei a început să producă loviturile câștigătoare marcă înregistrată, serviciul s-a trezit și el la viață, iar trei game-uri puse la rând pe tabelă de Osaka aveau să dicteze, practic, ritmul restului confruntării: fostul lider mondial e jucătoarea care va ataca mai mult, Sorana trebuie să joace la așteptare, curat, să culeagă cât mai multe greșeli neforțate și să-și aștepte șansa.

Ușa s-a deschis pentru româncă la 3-3 și 30-40, într-un moment în care Naomi comisese deja nu mai puțin de 14 erori neforțate. Excelentă în apărare, Sorana a beneficiat de o minge atacabilă cu forehandul, dar câțiva centimetri au făcut diferența între un winner și o minge trimisă în fileu. Marea șansă a fost ratată, Naomi a rezolvat gameul cu un serviciu perfect și un punct jucat impecabil, apoi reculul s-a produs: game slab pe propria lansare al Soranei, break la zero al adversarei.

La 5-3, cu jocul curățat de erori și cu avantajul psihologic, favorita părea că va închide ușor prima manșă. Naomi s-a deconcentrat la 30-15, greșelile au reapărut, șansa de break a Soranei a venit și ea, dar japoneza a scos, cumva, un vole de superclasă pentru a salva situația. Apoi forehandul și serviciul au dus-o la linia de finiș într-un set în care Osaka a făcut și a desfăcut: 18 lovituri câștigătoare și 17 erori neforțate. Cu un raport de 3-10 în dreptul lui Cîrstea.

"Repriza" Soranei: calm și inteligență tactică

Aflată în fața a ceea ce putea fi ultimul set al carierei la Australian Open, Sorana a folosit pauza dintre manșe pentru a face micile ajustări de ordin tactic necesare pentru a împinge duelul în decisiv. A început bine, ajutată de serviciu și forehand, și-a propus să stea cât mai departe de lovitura de dreapta a lui Naomi și să o facă să alerge mai mult, iar tactica a funcționat pe start de set, când breakul a venit devreme.

La fel ca în prima manșă, Osaka s-a regrupat rapid, și-a luat breakul înapoi și meciul a intrat într-o zonă calmă, cu ambele jucătoare atente pe serviciu și fără șanse de break. În game-ul al șaptelea, Sorana a ieșit dintr-o situație complicată, de la 15-40, a sărbătorit obținerea gameului cu un "haide" apăsat și a revenit în poziția din primul set, așteptând și așteptând o șansă. Prima a venit la 4-3 și 30-30 pe serviciul niponei, dar un forehand ratat din poziție bună i-a refuzat româncei mingea de break. 

A urmat, însă, un game perfect, care a mutat presiunea pe umerii fragili ai japonezei la 5-4. Iar Naomi a cedat așa cum a făcut-o de multe ori de-a lungul carierei: game slab de serviciu, multe greșeli ușoare, un set câștigat de Sorana cu 6-4 și încă un "haide!".

Sorana iese din scenă cu capul sus

Întârziat de un timeout medical luat de Naomi din cauza unor probleme la umărul drept, setul decisiv anunța o luptă la baionetă. Sorana avea de partea sa avantajul de a veni din spate, dubiile apăruseră în mintea lui Osaka, o nouă eliminare prematură la Australian Open fiind, probabil, de neconceput pentru japoneză.

Un moment de neatenție al Soranei, break pierdut în primul game după ce a condus cu 30-0, avea să condiționeze întreaga desfășurare a decisivului. De acolo, Naomi a primit doza de încredere din partea publicului și a știut că dacă are grijă de propriul serviciu va părăsi terenul din postura de învingătoare. Punctul de cotitură? Game-ul al șaselea, când Sorana a profitat de serviciile mai moi ale oponentei și a avut două mingi de break, salvate de Osaka grație forehandurilor care i-au adus atâtea și atâtea succese de-a lungul carierei.

Cu moralul jos, iritată de faptul că Osaka vorbește și se încurajează între primul și al doilea serviciu, Sorana nu a mai găsit resursele pentru a se regrupa. Două greșeli ușoare pe forehand i-au permis lui Naomi să obțină al doilea break, apoi japoneza nu s-a mai uitat în spate și a închis meciul, 6-2.

Strângerea de mână de la fileu a fost rece, Sorana a avut reproșuri de făcut la adresa adversarei, finalul nu a fost cel dorit, dar ultima reprezentație a româncei la Australian Open lasă în spate o imagine frumoasă. Sorana a luptat, a produs tenis, a stat aproape de un adversar de top și poate fi mândră de ea și de echipa sa.

