Camila Giorgi a câștigat „duelul frumuseților” la Melbourne. Ashleigh Barty a pierdut doar 3 game-uri în primele 2 runde

Camila Giorgi a învins-o pe Tereza Martincova în „duelul frumuseților”, desfășurat în turul secund al Openului Australian 2022. Sportiva din Italia s-a impus în prima partidă jucată pe Arena John Cain în ziua 3 de concurs, scor 6-2, 7-6.

În runda următoare, Giorgi va primi replica liderului mondial, Ashleigh Barty, care, după o victorie, scor 6-0, 6-1 în primul tur, împotriva Lesiei Tsurenko, a învins-o pe Lucia Bronzetti în a doua rundă competițională, scor 6-1, 6-1.

Giorgi (30 de ani, 33 WTA) se află la a zecea participare în Openul Australian. Calificându-se în a treia rundă, sportiva italiană și-a egalat cea mai bună performanță atinsă la Melbourne.

Pentru Tereza Martincova (27 de ani, 47 WTA), ediția 2022 a fost prima în care a jucat pe tabloul principal de simplu al Openului Australian.

52 minutes is all @ashbarty needs to move into the third round, notching a 6-1 6-1 victory over Lucia Bronzetti.

The world No.1 meets Camila Giorgi next ➡#AusOpen · #AO2022

????: @wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/2ffKyaYVD9