Ashleigh Barty, killer-ul cu sânge rece! A umilit-o pe Victoria Azarenka la Cincinnati: cel mai dur eșec după 14 ani

Lider mondial de doi ani, Ashleigh Barty continuă pe linia excelenței și face victime faimoase din ce în ce mai frecvent. Jucătoarea din Australia a demontat-o pe Victoria Azarenka în optimile de finală ale competiției WTA 1000 de la Cincinnati, scor 6-0, 6-2, în doar 70 de minute de joc.

Barty a servit 6 ași, a înregistrat 25 de winnere, a câștigat 87% din punctele jucate cu prima servă și a câștigat 10 game-uri fără ca Azarenka să își apropie vreunul în acest timp. Înainte de meci, bookmakerii anticipau o partidă echilibrată între cele două, cotând-o pe Ashleigh Barty cu 1,74 la victorie, în vreme ce Victoria Azarenka avea o cotă de 2,08 la calificare.

last time Azarenka won just 2 games in a (completed) match?



Au trecut 14 ani de când Victoria Azarenka nu a mai încheiat vreo partidă în care să câștige doar două game-uri. Se întâmpla în primul tur la Roland Garros 2007, când jucătoarea bielorusă ceda scor 6-1, 6-1 în fața lui Karin Knapp.

În sferturi, Ashleigh Barty o va înfrunta pe campioana Roland Garros din acest an, cehoaica Barbora Krejcikova. Învingătoarea va juca în semifinale cu jucătoarea mai bună a duelului Angelique Kerber vs. Petra Kvitova. În jumătatea inferioară a tabloului, semifinala va fi jucată între Belinda Bencic / Jil Teichmann și Karolina Pliskova / Paula Badosa.

