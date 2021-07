Ashleigh Barty, campioana pentru prima oara la Wimbledon! Australianca a reusit performanta carierei sub privirile lui Tom Cruise 

Ashleigh Barty a devenit in premiera campioana turneului de la Wimbledon.

Dupa 2 ani de la victoria obtinuta de Simona Halep in doar 56 de minute in finala cu Serena Williams, Ashleigh Barty a reusit la randul sau prima victorie suprema in cadrul turneului de la Wimbledon. Ocupanta primei pozitii a ierarhiei WTA a invins-o in ultimul act al editiei 2021 pe Karolina Pliskova, sportiva din Republica Ceha bifand la varsta de 29 de ani prima finala de turneu de mare slem a carierei. A fost 6-3, 6-7, 6-3 pentru sportiva din Australia, dupa o ora si 55 de minute de joc.

Numar 13 mondial, Pliskova a inceput tematoare finala Wimbledon 2021, permitandu-i australiencei sa conduca cu 4-0. In fapt, Karolina Pliskova a lovit doar de doua ori direct castigator in primul set, fata de cele 12 winnere reusite de Ashleigh Barty, o statistica total surprinzatoare avand in vedere stilul agresiv de joc al cehoaicei, comparat cu stilul variat al jucatoarei de la Antipozi.

Barty - Pliskova, prima finala feminina de la Wimbledon de trei seturi, din 2012 incoace

Best point of this final so far (GIF @tennis_gifs) pic.twitter.com/15yKiceVyH — We Are Tennis (@WeAreTennis) July 10, 2021

Setul al doilea a fost vizibil mai echilibrat. S-a mers cap la cap, pana la scorul de 5-5, cand Pliskova a cedat break-ul, dar l-a recuperat imediat, pentru a trimite setul in tiebreak. Acolo, Pliskova s-a impus cu 7-4, reusind sa impinga finala in setul al treilea. A fost prima finala cu set decisiv in proba feminina la Wimbledon din 2012 incoace.

In setul decisiv, Ashleigh Barty a jucat cu experienta jucatoarei care nu a mai cazut de pe prima pozitie a clasamentului WTA din primavara anului 2019, cand cucerea primul sau turneu de mare slem, la Paris si a facut pasul rapid la 3-0, avantaj care s-a dovedit decisiv in adjudecarea primului trofeu pe iarba londoneza.

La ultimul act al Wimbledon 2021, disputat intre doua debutante in finala acestei competitii au asistat actorul Tom Cruise, legendele tenisului feminin, Martina Navratilova si Billie Jean King, dar si Printul William si ducesa de Cambridge, Kate Middleton.

Cu doua titluri de Grand Slam in palmares, Ashleigh Barty revigoreaza istoria tenisului australian la Wimbledon si se inscrie pe lista unor nume mari care au triumfat in Londra, printre care Rod Laver si Margaret Court.

A set down, it isn't mission impossible from here to win for Karolina Pliskova#Wimbledon | @TomCruise pic.twitter.com/0HoYtt3kud — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2021