Asa se bucura parintii cand fiica lor castiga turneul de la Wimbledon! Clipul viralizat pe Twitter cu bucuria familiei Barty  

Imaginile cu bucuria familiei australiencei Ashleigh Barty dupa mingea de meci s-au viralizat pe Twitter.

Familia liderului WTA, Ashleigh Barty si-a filmat reactiile traite in timpul finalei de la Wimbledon, castigate de "Ash", scor 6-3, 6-7, 6-3 intr-o ora si 55 de minute de joc in defavoarea numarului 9 WTA, Karolina Pliskova.

Imaginile emotionante ale mingii de meci s-au viralizat pe Twitter, afisand toti membrii familiei bucurandu-se energic imediat dupa ce Karolina Pliskova a trimis ultima minge in fileu. Tatal lui Ashleigh Barty s-a ridicat instant in picioare si s-a dus catre sotia sa, pentru a o imbratisa, in vreme ce mama lui Ashleigh Barty a inceput sa tipe de bucurie: "Oh, Doamne!"

A family sits and hopes _ just as the nation did _ as their daughter does something extraordinary. What pride. @Wimbledon @ashbarty pic.twitter.com/JPuW0Yltnz — Courtney Walsh (@walshcee) July 11, 2021

"Este incredibil. Felicitari Karolinei pentru turneul pe care l-a avut. Mi-am zis ca trebuie sa lupt pana la capat, stiam ca trebuie sa joc cel mai bun tenis al meu. Am reusit sa-mi tin nervii in frau la final. Mi-a luat foarte mult timp sa ajung aici, in acest moment al carierei. E un sentiment magnific. Nu am dormit deloc azi noapte, e un sentiment incredibil, am avut tot felul de ganduri. E un vis pe care-l am demult si faptul ca am putut sa mi-l indeplinesc e incredibil. Echipa mea este fabuloasa, nu le pot multumi indeajuns", a spus Barty la ceremonia de premiere de la All England Club, noteaza Tennis Head.

"A fost un meci incredibil. Sa pot sa lupt si sa joc un set 3 atat de curat a fost de necrezut pentru mine. A fost, probabil, cel mai bun set pe care l-am jucat dupa mult timp. Sa castig trofeul inseamna mult mai mult decat mi-am imaginat eu de mica. Sa am ocazia sa il castig in fata unui public minunat a fost uimitor. Sa-mi traiesc visul copilariei a fost remarcabil," a declarat Ashleigh Barty intr-un interviu acordat The Tennis Channel.