Liderul mondial, Ashleigh Barty, eliminată în turul 3 de numărul 43 WTA: ce înseamnă pentru Simona Halep acest eșec

Dacă WTA a reușit o premieră istorică la US Open în primele două tururi, nepierzând niciun cap de serie în primele două runde competiționale, turul 3 a fost prilej de eliminare pentru Naomi Osaka și Ashleigh Barty. În cel mai recent șoc de la Flushing Meadows, liderul mondial, Ash Barty a fost învinsă de Shelby Rogers (43 WTA) - jucătoarea care trecea de Sorana Cîrstea în turul anterior -, scor 6-2, 1-6, 7-6.

Partida s-a încheiat după două ore și zece minute de joc cu un rezultat pe placul publicului american. În ciuda acestei eliminări timpurii, Barty va rămâne pe primul loc al clasamentului mondial și după încheierea US Open, când Simona Halep va reveni în top 10 WTA.

???????? Shelby Rogers rallies from 2-5 in the final set to beat World No. 1 Ash Barty. pic.twitter.com/UwiAWP4neN

”E nasol în tenis că există un câștigător și un pierzător în fiecare zi, dar uneori nu te deranjează să pierzi în fața unor jucătoare. Shelby Rogers e una dintre acele jucătoare pentru mine, când vine vorba despre personalitate și caracter,” a spus Ashleigh Barty la conferința de presă organizată după meci.

”De fiecare dată când pierdeam cu Barty, nu puteam fi supărată, pentru că e o persoană atât de drăguță. De obicei, mă spulbera. Aș putea să mai vorbesc 20 de minute despre Barty, dar e unul din oamenii mei preferați. Nu pot să spun îndeajuns de mult cât respect am pentru ea și pentru cât de bine reprezintă tenisul feminin,” a fost reacția americancei Shelby Rogers de după meci.

Simona Halep este influențată de rezultatul australiencei Ashleigh Barty doar în măsura în care se va califica în finala turneului. Drept consecință a acestui eșec, Halep nu se va mai putea duela cu liderul mondial în ultimul act al competiției.

Shelby Rogers upsets No. 1 Ash Barty in a thrilling comeback in Ashe! #USOpen pic.twitter.com/bPkjsAfNlO

Believe it, Shelby!

The Sweet 1️⃣6️⃣ is set on the women's side:

???????? Rogers vs ???????? Raducanu

???????? Bencic vs ???????? Swiatek

???????? Pliskova vs ???????? Pavlyuchenkova

???????? Svitolina vs ???????? Halep

???????? Kerber vs ???????? Fernandez

???????? Krejcikova vs ???????? Muguruza

???????? Mertens vs ???????? Sabalenka