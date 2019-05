Echipament SOC pentru Simona Halep la Roland Garros 2019! Pe internet au aparut imagini cu costumatia pregatita de sponsor! FOTO

Simona Halep, locul 3 WTA, a obtinut calificarea in semifinale la Madrid si si-a depasit astfel performanta de anul trecut, atunci cand a atins faza sferturilor de finala.

Simona Halep a invins-o in sferturile de finala pe australianca Ashleigh Barty, locul 9 WTA, scor 7-5, 7-5, la capatul unui meci care a durat o ora si 33 de minute de joc.



La Caja Magica, Simona a reusit de-a lungul timpului sa joace trei finale si sa cucereasca marele trofeu de doua ori, in 2016 dupa o finala jucata cu slovaca Dominika Cibulkova si in 2017 dupa un ultim act disputat contra frantuzoaicei Kristina Mladenovic. In 2014 a cedat in finala in fata rusoaicei Maria Sharapova.



Urmeaza Roland Garros 2019, al doilea turneu de Grand Slam al anului



Mai sunt doar doua saptamani pana la startul celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros (26 mai – 9 iunie), iar nerabdarea apasa tot mai greu, atat pe umerii Simonei Halep, care are in continuare o multime de puncte de aparat, cat si pe umerii fanilor sportului alb, care vor sa-si vada favoritii obtinand cele mai bune rezultate la restul turneelor organizate pe zgura.



Daca Nike a preferat sa nu adauge vreun element supriza pentru competitiile premergatoare Openului francez, producatorul american de echipamente sportive ar putea “rupe gura targului” la turneul major din Paris. Pe retelele de socializare au aparut deja primele fotografii cu tinutele pe care jucatorii sponsorizati de Nike ar urma sa le poarte in Franta, iar producatorii americani s-au asigurat ca vor crea doua tabere dupa lansarea echipamentelor cu pricina.

Pe internet si-au facut aparitia primele reactii referitoare la tinutele pregatite de Nike: “Arta pura” sau “Porcarie fara margini”, asa cum s-au exprimat internautii. Elementul surprinza este fara doar si poate asigurat din acest punct de vedere.

Cum arata colectia Nike realizata pentru Roland Garros 2019



Creatorii tinutelor Nike pentru editia din acest an a Openului francez au avut curajul de a parasi orice tipar si au ales sa foloseasca elemente din natura pentru noile echipamente Nike. Asadar, Naomi Osaka, Simona Halep, Sloane Stephens, Madison Keys, Belinda Bencic si Maria Sharapova ar urma sa poarte la Roland Garros tinute cu elemente florale si insecte imprimate pe piesele vestimentare.



Interesant este ca primele imagini cu tinutele Nike indica faptul ca producatorii americani au ales culori inchise, proeminent fiind negrul, o alegere controversata avand in vedere conditiile de joc de la Paris (soare puternic, temperaturi ridicate, lipsa acoperisului).



De partea opusa, jucatorii din ATP, cum ar fi Juan Martin del Potro, Nick Kyrgios, Kyle Edmund sau Borna Coric, vor avea la dispozitie echipamente cu flori, peisaje din natura, atat imprimate pe negru, cat si pe alb.

