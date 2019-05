Simona Halep - Belinda Bencic, semifinale Madrid 2019. Naomi Osaka, eliminata! Halep devine nr.1 daca va castiga turneul!

Simona Halep primeste o veste uriasa! Naomi Osaka a fost eliminata in sferturile turneului de la Madrid, iar locul 1 WTA este atacabil!

Naomi Osaka a pierdut meciul cu Belinda Bencic de la Madrid in trei seturi, scor 6-3; 2-6; 7-5! Japoneza a ratat astfel sansa unui duel direct cu Simona Halep pentru suprematia in tenisul feminin. Acum, Simona Halep o va depasi pe Osaka in clasamentul WTA daca va cuceri marele trofeu din capitala Spaniei.

Osaka a inceput excelent meciul si s-a impus lejer in primul set, insa a cedat treptat initiativa si chiar a pierdut avantajul de 5-3 din decisiv!

414 puncte avea avans Naomi Osaka in clasamentul WTA in fata Simonei Halep la Madrid. Osaka nu participase pana acum la turneul din capitala Spaniei, in timp ce Halep a avut de aparat puncte pentru calificarea in sferturi de anul trecut.

Halep mai are de aparat finala de la Roma si victoria de la Roland Garros in urmatoarele saptamani.





Simona Halep H2H Belinda Bencic



Simona Halep nu are un palmares bun cu elventianca Belinda Bencic, 22 de ani, locul 18 in clasamentul WTA in acest moment.

Simona Halep da peste o jucatoare care o conduce cu 2-1 la intalnirile directe. Elvetianca s-a impus in trei seturi anul acesta la Dubai, scor 4-6; 6-4; 6-2 si a mai invins-o pe Halep in finala din 2015 de la Rogers Cup, cand romanca s-a retras accidentata in setul al treilea, la 0-3. Singura victorie a Simonei Halep a fost in 2014, in turul al treilea de la Wimbledon, 6-4; 6-1.

"Nu ma intereseaza sa fiu prima in clasamentul WTA acum, conteaza sa fiu doar la final de an", a spus Simona Halep dupa victoria cu Ashleigh Barty, scor 7-5; 7-5.

