Antrenorul lui Djokovic știe de ce are nevoie elevul său ca să câștige US Open: ”Trebuie să evite presa!” 

Din articol Novak Djokovic va reuși Slam-ul calendaristic dacă se impune la US Open

Antrenorul Marian Vajda știe de ce are nevoie Novak Djokovic pentru a triumfa la Flushing Meadows în acest an.

Novak Djokovic a câștigat toate cele trei turnee de mare șlem desfășurare în acest an - Australian Open, Roland Garros și Wimbledon - și vrea să devină al doilea tenismen din Era Open, după Rod Laver, care bifează Slam-ul calendaristic, adică performanța de a se impune în toate cele patru competiții de Grand Slam programate într-un an.

Antrenorul său de lungă durată, Marian Vajda a declarat că Novak Djokovic are nevoie să evite presa în timpul turneului de la New York City, în contextul în care publicațiile media americane au jurnaliști care le pun în dese rânduri întrebări incomode marilor sportivi.

Declarația vine după ce Novak Djokovic a părăsit New York City anul trecut într-o notă de scandal, fiind descalificat în optimile de finală, după ce a lovit o tușieră cu mingea de tenis în gât, provocându-i dificultăți respiratorii. Gestul nesportiv nu a fost intenționat de jucătorul sârb, dar arbitrul de scaun a respectat regulamentul și l-a calificat pe Pablo Carreno Busta mai departe.

”E foarte solicitant să câștigi în New York. Uneori energia sa a căzut în timpul finalelor. New York e un oraș vibrant, emoțional și poate să îți consume multă energie. Djokovic iubește să joace în New York, dar uneori e dificil să îți păstrezi calmul timp de paisprezece zile.

Meciurile de zi, de noapte, umiditatea, orașul... e ultimul Slam al anului, iar orice jucător a lăsat multă energie pe teren până în acest punct al sezonului. Djokovic are nevoie să evite presa, pentru că presa creează presiune. Nu neapărat să o evite, dar să se raporteze la presă în maniera corectă; Novak știe să facă asta.

Nu va lua întrebările negative personal, de exemplu. A progresat mult în relația sa cu presa, iar pe teren doar ieși și arăți ce ai mai bun. Terenul e camera de zi a lui Novak,” a declarat antrenorul liderului mondial, Marian Vajda, notează Tennis Head.

În cazul în care va câștiga US Open 2021, Novak Djokovic îi va întrece pe Roger Federer și Rafael Nadal în clasamentul all-time care numără titlurile de mare șlem. În prezent, toți cei trei jucători au în palmares 20 de trofee de acest calibru. Djokovic a câștigat ultima oară US Open-ul în 2018.

