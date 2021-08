Campioana turneului de la Cluj, dezvăluire în premieră despre Simona Halep: ”Când face chestia asta, nu pierde!”

Campioana turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, Andrea Petkovic a dezvăluit într-un interviu acordat în timpul competiției Winners Open că a anticipat victoria Simonei Halep la Wimbledon încă din turul secund al ediției 2019.

Învinsă de către Simona Halep de opt ori în nouă dueluri directe, Andrea Petkovic a afirmat că o cunoaște foarte bine pe jucătoarea română și că și-a dat seama că va câștiga din expresia feței sale care a indicat o putere de concentrare totală.



Now we know who to thank for Simo winning Wimbledon!! pic.twitter.com/nd2IF1LIoh