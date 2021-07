Cel mai bun tenismen din istorie?! Novak Djokovic, campion pentru a treia oara consecutiv la Wimbledon si pentru a 20-a oara intr-un turneu de mare slem 

Novak Djokovic i-a egalat pe Roger Federer si Rafael Nadal in clasamentul all-time al turneelor de mare slem castigate.

Novak Djokovic a cucerit al saselea titlu de campion la Wimbledon si al treilea consecutiv pe iarba londoneza, dupa ce l-a invins in finala editiei 2021 pe Matteo Berrettini, scor 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 la capatul a trei ore si 23 de minute de joc. Liderul ATP i-a egalat pe Roger Federer si pe Rafael Nadal in clasamentul all-time care numara titlurile de mare slem adjudecate, toti cei trei tenismeni avand in prezent cate 20 de reusite de acest calibru.

Djokovic a cedat doar doua seturi la Wimbledon 2021, cate a pierdut numai in finala Roland Garros din acest an. Curios, primul set a fost cedat tocmai in primul tur, in fata unui pusti de 19 ani, pe numele sau Jack Draper.

Novak Djokovic a castigat 19 din ultimele 42 de turnee de mare slem disputate



Matteo Berrettini a semnat o revenire spectaculoasa in primul set, surmontand deficitul de la 2-5 si impunandu-se in tiebreak gratie serviciului puternic si al unui joc care denota multa incredere de sine. Nu acelasi lucru a putut fi spus in seturile urmatoare, cand Novak Djokovic a urcat nivelul de joc si a variat indeajuns de mult tactica, fortand 47 de erori nefortate din partea jucatorului nascut la Roma.

La a 30-a finala de turneu de mare slem jucata, Novak Djokovic si-a apropiat al 20-lea titlu de mare slem, in vreme ce Matteo Berrettini - debutant intr-o finala de Grand Slam - va mai trebui sa astepte pana la prima sa reusita intr-unul dintre cele patru competitii consacrate ale tenisului.

Cu trei titluri de mare slem din trei posibile castigate in acest an, Novak Djokovic este la doar un triumf la US Open distanta de a reusi Calendar Slam.

