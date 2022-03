Îl lasă și sponsorii, și antrenorii! Vești dure primite de Novak Djokovic în doar 24 de ore

Novak Djokovic (34 de ani, 2 ATP) a primit două vești dificil de digerat în ultimele douăzeci și patru de ore. Fostul lider ATP a fost părăsit de un sponsor important, Peugeot, care ar fi suferit pierderi financiare în pandemie, informează jurnalistul sârb Sasa Ozmo și au trecut la reduceri de costuri, întrerupând contractul de imagine cu Djokovic.

Tenismenul din Serbia nu a reacționat pe marginea acestei vești, dar anumite voci din lumea tenisului au speculat că noutatea ar fi corelată cu pierderea locului 1 în ierarhia mondială de către Novak Djokovic, în defavoarea rusului Daniil Medvedev, și nu cu alegerea lui „Nole” de a nu se vaccina anti-COVID. Djokovic era sponsorizat de Peugeot din 2014.

Între timp, Novak Djokovic și Marian Vajda au anunțat o încetare a parteneriatului de comun acord, după Turneul Campionilor, programat la Torino, în săptămâna 13-20 noiembrie.

„Marian a fost de partea mea în cele mai importante și memorabile momente ale carierei mele. Am reușit lucruri mărețe împreună și îi sunt recunoscător pentru prietenia și dedicarea arătate în ultimii 15 ani. Chiar dacă va părăsi echipa mea, va rămâne parte din familie și nu îi pot mulțumi îndeajuns de mult pentru tot ce a făcut,” a declarat Novak Djokovic, notează Sasa Ozmo.

#Djokovic on Vajda: “While he might be leaving the professional team he will always be family and I can’t thank him enough for all he has done".

Full quote ???????? pic.twitter.com/SlV8W6hoTb