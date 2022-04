Simona Halep - Shuai Zhang, în jurul orei 13:30

La exact trei săptămâni de la momentul în care Patrick Mouratoglou și Simona Halep au anunțat public începutul colaborării, sportiva din România revine în circuitul WTA, după o pauză de o lună și o săptămână.

Adversara sa din primul tur al competiției WTA 1000 de la Madrid este chinezoaica Shuai Zhang (33 de ani, 40 WTA), cu care Simona Halep împarte un H2H egal, 2-2. Partida din capitala Spaniei va fi însă prima desfășurată pe zgură, în istoricul meciurilor directe.

Șansele ridicate de precipitații pot deranja ordinea de joc anunțată de organizatorii madrileni, care i-au acordat Soranei Cîrstea privilegiul de a juca primul meci pe arena principală, în ediția 2022.

Începând cu ora 12:00, ora României, Cîrstea va primi replica spanioloaicei Nuria Parrizas Diaz, urmând ca partida Simonei Halep să debuteze imediat după încheierea acesteia.

Irina Begu va intra pe terenul 3 împotriva campioanei olimpice, Belinda Bencic, în jurul orei 13:30, după terminarea meciului Zheng - Muchova.

a new coach in the simona corner ????@Simona_Halep | @pmouratoglou #MMOPEN pic.twitter.com/Uv8gsXT3je