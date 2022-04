Dacă contestatarii Simonei Halep se îndoiau de posibilitatea unei reveniri la nivel înalt, prestația sportivei din România în meciul cu chinezoaica Shuai Zhang, din cadrul rundei inaugurale a turneului WTA 1000 de la Madrid, le-a dovedit contrariul.

Halep a stat doar 68 de minute pe teren, într-o victorie, scor 6-2, 6-3, în care a arătat un serviciu puternic îmbunătățit. Jucătoarea din țara noastră a servit 4 ași și a câștigat 78% din punctele jucate cu prima servă.

13 a fost numărul loviturilor direct câștigătoare, semnate de Simona Halep, peste media ultimelor partide, care indică un plus de agresivitate pozitivă în jocul româncei.

Simona Halep a rămas puternică și în capitolele care au consacrat-o în topul tenisului mondial, prestând tenis de calitate la retur. A făcut break de 5 ori, fructificând 100% din mingile de break avute și a sfârșit meciul cu 17 erori neforțate, un număr de două ori mai mic decât al oponentei, care a greșit fără motiv de 39 de ori.

62-43 a fost raportul totalului punctelor câștigate, statistică menită să dovedească supremația nesupusă la îndoială a Simonei Halep în acest prim meci sub comanda lui Patrick Mouratoglou.

„Am rămas concentrată, agresivă și am fost puternică pe picioare. Am știut ce trebuie să fac. A fost un meci bun, din punctul meu de vedere, având în vedere că e primul în turneu și că nu am jucat în ultima lună,” a declarat Simona Halep după încheierea meciului.

Closing the match in style with a trademark backhand down the line winner!! What a great performance in this match, hai Simo!!! ???????????? pic.twitter.com/WUlDNbdMjg