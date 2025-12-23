Cel mai bine cotat fotbalist român a fost pe bancă în meciul dintre Tottenham și Liverpool (1-2), pentru prima oară după aproape un an. Recent, au apărut informații potrivit cărora Drăgușin ar fi ”vânat” de formații cu nume din Serie A.



AS Roma și AC Milan s-ar bate pentru semnătura fundașului român. Italienii au scris că ar putea fi vorba despre un împrumut cu obligație de cumpărare.



Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a confirmat interesul din partea altor echipe și spune că Drăgușin ar urma să ia o decizie cu privire la viitorul său în următoarea perioadă.



Florin Manea, despre Radu Drăgușin: ”Există interes”



”Starea lui e forate bună, l-am văzut la un amical, a jucat 90 de minute. Mi se pare mai puternic, mai rapid, mai elastic. El mi-a spus că e pregătit. A fost convocat pentru meciul cu Liverpool, deci e bine. El are nevoie de niște meciuri. Nu trebuie să le joace pe toate, dar trebuie să aibă un număr de meciuri.



Sunt speculații, le calculăm. Nu am luat nicio decizie, dar o să vedem. Dacă numărul de meciuri nu e ce ne dorim, atunci o să luăm și asta (n.r. plecarea de la Tottenham) în calcul.



Va fi apt 100% (n.r. la baraj dintre Turcia și România). E bine, măcar câteva meciuri până în martie să aibă în picioare. E cu moralul la nivel înalt.



Nu avea cum să joace în decembrie - ianuarie (n.r. nu a fost trecut pe lista de Champions League). Poate d-aia sunt și speculații. Poziția clubului e că nu vrea să-l vândă, dar o să mă gândesc. Vorbesc cu el și vedem ce decizie o să luăm”, a spus Florin Manea, la Digi Sport.



În acest sezon, AS Roma are pretenții la titlu în Serie A. Are 30 de puncte și este pe locul patru, la doar trei puncte distanță de primul loc, ocupat de Interul lui Cristi Chivu.



Drăgușin a mai jucat pentru patru echipe în Italia



Potrivit romapress.net, posibilitatea ca Drăgușin să se întoarcă în Serie A este destul de mare. Cunoaște foarte bine fotbalul italian, acolo unde a mai evoluat la Juventus, Genoa, Sampdoria și Salernitana. Acum, Roma n-ar fi singura echipă interesată de transferul românului. În ”horă” ar fi și AC Milan, una dintre echipele cu pretenții la titlu în acest sezon.



”Potrivit ultimelor zvonuri, posibilitatea unei reveniri în Serie A este mare, fie în ianuarie, fie în vară. Pentru clubul englez, cea mai probabilă opțiune de împrumut este un împrumut cu obligație de cumpărare”, a scris sursa citată.

