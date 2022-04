BREAKING NEWS: Patrick Mouratoglou este noul antrenor al Simonei Halep! „Ea m-a întrebat dacă sunt dispus. Cu Serena am avut o altă discuție!”

Patrick Mouratoglou este noul antrenor al Simonei Halep. Tehnicianul francez cu origini grecești a dat curs propunerii Simonei Halep de a o antrena în regim full time. Vestea vine în contextul în care Simona Halep își derulează în aceste zile al doilea stagiu de pregătire la Academia de Tenis Mouratoglou, din sudul Franței.

Colaborarea antrenorului cu Serena Williams a luat sfârșit în urmă cu câteva săptămâni, potrivit cuvintelor lui Patrick Mouratoglou. Anunțul a fost făcut pe Twitter în după-amiaza zilei de joi, 7 aprilie 2022. În ultimele 9 luni, Mouratoglou a fost privat de pasiunea sa - antrenoratul - ultimul meci jucat de Serena Williams datând din 29 iunie 2021, când se retrăgea, accidentată, în primul tur al competiției de la Wimbledon.

„Astăzi încep un nou capitol în cariera mea de antrenor. Am devenit noul antrenor al Simonei Halep, în regim full time. În ultimele opt luni, mi-am dat seama cât de mult mi-a lipsit antrenoratul. E pasiunea vieții mele și încă simt că mai am multe de oferit.

Simona a venit la Academia Mouratoglou înainte de Indian Wells, pentru câteva sesiuni de antrenamente. Am asistat la câteva antrenamente de-ale sale, am urmărit-o pregătindu-se.

La sfârșitul săptămânii, m-a întrebat dacă sunt dispus să o antrenez. Am cel mai mare respect pentru ea, dar nu a încăput în discuție, la acea vreme.

Câteva săptămâni mai târziu, am avut o altă discuție cu Serena, iar ușa mi s-a deschis. Cel puțin pe termen scurt, voi putea lucra cu altcineva. Vă voi ține la curent cu ce urmează, curând,” a scris Patrick Mouratoglou, făcând marele anunț pe Twitter.

„Sunt încântată să încep acest nou capitol. Hai să trecem la treabă, Patrick Mouratoglou!”, a scris Simona Halep, pe Twitter, replicându-i antrenorului francez.

Salariul antrenorului francez Patrick Mouratoglou este confidențial, dar anumite voci din lumea tenisului speculează că acesta ar putea primi chiar mai mult decât fostul tehnician de anvergură al Simonei Halep, Darren Cahill.

Despre remunerația primită de antrenorul australian, Horia Tecău a declarat într-un interviu mai vechi că salariul anual al acestuia ar fi fost aproximat în jurul sumei de un milion de euro (peste 83,000 de euro lunar). Suma nu ar include eventualele bonusuri de performanță.

Excited for a new chapter. Let's get to work @pmouratoglou pic.twitter.com/U9Zbn5Gtth