Explozivă și colorată: 3 lucruri pe care nu le știai despre Paula Badosa, noua campioană a turneului de la Indian Wells

La 23 de ani, Paula Badosa a câștigat primul său titlu de calibru WTA 1000, învingând-o în trei seturi și trei ore de joc pe dubla campioană de Grand Slam, Victoria Azarenka.

Mai bogată cu un milion de euro și urcată într-o poziție mult mai bună în ierarhia mondială, actualmente ocupantă a locului 13, Paula Badosa a reușit să o emoționeze pe Victoria Azarenka în timpul ceremoniei de premiere, amintindu-și că a urmărit-o în copilărie câștigând Australian Open și că și-a dorit, încă de atunci, să îi imite stilul de joc.

1. Paula Badosa și-a dorit, din copilărie, să imite stilul de joc al Victoriei Azarenka



„Vika, felicitări! Îmi amintesc că, atunci când aveam 14-15 ani, te-am urmărit câștigând turnee de mare șlem și i-am spus antrenorului meu că vreau să ajung să joc ca tine. E uimitor, mulțumesc că ai fost inspirație pentru mine. Fără sportivi și femei ca tine în sport, nu aș fi aici,” a fost reacția emoționantă a Paulei Badosa în cadrul discursului de campioană ținut în timpul ceremoniei de premiere.

2. Spanioloaica e născută la New York și a câștigat primele sale titluri WTA în 2021



Paula Badosa a fost născută la New York, în contextul în care părinții săi locuiau de mult timp acolo și a crescut în cel mai agitat oraș al Americii până la vârsta de 7 ani. „Țin minte că am început școala acolo, dar nu am prea multe amintiri. Am început să joc tenis abia când m-am mutat în Spania,” își amintește Badosa, într-un interviu acordat Roland Garros. Paula Badosa traversează cel mai bun sezon al carierei.

Spanioloaica a reușit să câștige primele două titluri WTA, la Belgrad și Indian Wells și s-a calificat într-un sfert de finală de Grand Slam, la Roland Garros, turneu în care a depășit-o cu mare dificultate în turul 3 pe Ana Bogdan.

3. Idolul său e Maria Sharapova. La rândul său, Paula Badosa e fostă campioană la Roland Garros



Paula Badosa a admis că e emoționată atunci când aude că lumea o compară cu Maria Sharapova, întrucât fosta jucătoare din Federația Rusă este idolul său, în lumea tenisului.

Badosa a cucerit titlul de campioană la Roland Garros, călcându-i pe urme Mariei Sharapova. Performanța a fost atinsă în proba de junioare, în anul 2015, după o finală jucată în compania rusoaicei Anna Kalinskaya.