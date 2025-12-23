Începând din martie, când FCSB speră că va juca în play-off, campioana României va avea un nou autocar, care a costat peste 600.000 de euro. Pe lângă autocar, formația roș-albastră a decis să aducă îmbunătățiri și la nivelul bazei de pregătire.



FCSB achiziționează un autocar de peste 600.000 de euro

Cele două investiții depășesc un milion de euro, iar Mihai Stoica a explicat că sunt folosiți banii obținuți în urma vânzării lui Florinel Coman. Al Gharafa trebuia inițial să plătească 5 milioane de euro, însă după o plată efectuată greșit și un proces la TAS, clubul din Qatar a fost obligat să achite 6 milioane de euro și penalizări.



"În martie ne vine autocarul, așa că e treaba bună. A costat 600.000 de euro și ceva. Am investit și 300.000 și ceva într-o zonă de recuperare (n.r - la baza clubului). În total, peste un milion clar. E milionul câștigat la Coman pentru că oamenii au trimis prima dată banii în Vietnam. Mă rog, au vrut să șmecherească. Ne-au dat 6 milioane în loc de 5. Și trebuie să ne mai dea câteva sute de mii.



Jos va sta staff-ul, sus stau jucătorii. Pot să-și facă glumele cum vor. Noi l-am configurat în interior, am renunțat la niște chestii", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

