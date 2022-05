Patrick Mouratoglou, interesat de Simona Halep pe termen lung. Halep: „Deja îmi vorbește în română, prinde repede!”

Simona Halep a fost învinsă cu 6-3, 6-2 de Ons Jabeur, în faza sferturilor de finală ale competiției WTA 1000 de la Madrid. Înfrângerea survenită după trei victorii convingătoare nu a afectat-o dramatic pe sportiva din România, care a anunțat că rămâne optimistă în ce privește întrecerile de la Roma și Paris.

„Au fost meciuri bune, merg cu încredere înainte. Mâine este o nouă zi ți o să încep să fac ceea ce nu am făcut astăzi. Sunt la fel de optimistă, vreau să progresez cât mai mult și cât mai repede, dacă se poate. O să învăț multe din meciul acesta și, deja, am vorbit cu Patrick, am mintea mai clară, acum!”, a spus Halep, într-un interviu oferit ProSport.

Dejucat de scurtele și versatilitatea tunisiencei, planul tactic al Simonei Halep nu a funcționat, dar nici jocul de picioare nu a fost pe propriul plac pentru sportiva din România.

„A fost o mare problemă! Cred că a fost problema meciul că nu am avut ritm și nu am putut să îmi găsesc liniștea, jocul pe teren. Au fost câteva momente unde aș fi putut să revin dar nu s-a întâmplat!

Are o mână extraordinară și parcă tot timpul m-a surprins. Am fost și eu mai lentă, am fost mai înceată în tot ceea ce am făcut și, probabil, de-asta n-am putut să ajung la scurtele ei,” a adăugat Simona Halep, în același interviu.

Patrick Mouratoglou a învățat deja primele cuvinte în română

„Deja folosește foarte multe cuvinte în românește și îi ți place. Are talent și prinde repede. Este un om foarte deștept!”, a spus Simona Halep despre noul său antrenor, Patrick Mouratoglou.

Cât despre abilitățile sale în limba franceză, Halep a fost chestionată dacă nu a fost ajutată de Virginia Ruzici să progreseze din punct de vedere lingvistic, în pregătirea noii ediții a turneului de la Roland Garros.

„M-a ajutat, dar eu nu prea am talent la așa ceva. O să fie un pic mai greu!” a fost replica simpatică a jucătoarei din țara noastră.