În data de 7 aprilie, Patrick Mouratoglou a anunțat pe rețelele de socializare începutul colaborării cu Simona Halep, ca rezultat al dorinței sale arzătoare de a antrena, în condițiile în care a fost inactiv ca tehnician în WTA, timp de peste opt luni.

„Câteva săptămâni mai târziu, am avut o altă discuție cu Serena, iar ușa mi s-a deschis. Cel puțin pe termen scurt, voi putea lucra cu altcineva. Vă voi ține la curent cu ce urmează, curând,” scria Patrick Mouratoglou, făcând marele anunț pe Twitter.

Potențialul conflict de interese al antrenorului francez, Patrick Mouratoglou, între voința de a o perfecționa pe Simona Halep și dorința de a nu rata o posibilă revenire a americancei în circuitul WTA pare să fi ajuns la o soluționare preliminară: Serena Williams a încetat să-l urmărească pe Patrick Mouratoglou pe rețelele sociale, lucru care, de obicei, poartă cu sine semnificația ruperii relației dintre cele două persoane.

Gestul i-a speriat pe fanii Serenei Williams, convinși acum și mai puternic că favorita lor nu se va mai întoarce niciodată pe terenul de tenis, deși inclusiv Monica Seleș a afirmat că își dorește să o revadă jucând tenis.

Între timp, Simona Halep a ajuns la Madrid, unde se pregătește pentru primul turneu la care va participa, avându-l pe Patrick Mouratoglou ca tehnician.

Serena unfollowing Patrick ???? now I’m even more scared she ain’t coming back pic.twitter.com/Nif7dGRtpX