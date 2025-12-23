Clubul de fotbal RC Lens, liderul din Ligue 1, a oficializat marţi transferul mijlocaşului Amadou Haidara, internaţional malian cu 48 de selecţii, venit de la echipa germană RB Leipzig, informează AFP. Jucătorul în vârstă de 27 de ani a semnat cu Lens până în 2029, a precizat clubul din nordul Franţei pe site-ul său.

Ce lovitură a dat Lens! A transferat un internațional de la RB Leipzig pentru 3 milioane de euro



Pare o afacere foarte bună pentru Lens, care, potrivit L'Equipe, a plătit doar 3 milioane de euro, inclusiv bonusuri, pentru a-l achiziţiona pe acest fotbalist foarte experimentat, care nu a beneficiat de timp de joc la Leipzig, unde evolua din 2019.



"Amadou s-a afirmat la Leipzig ca unul dintre cei mai buni mijlocaşi din Bundesliga, iar calităţile sale tehnice, pe faza de atac şi la recuperare sunt acum recunoscute în Europa", a declarat Jean-Louis Leca, directorul sportiv al lui RC Lens, citat în comunicatul clubului.



Venirea lui Haidara ar urma să consolideze linia mediană a lui Lens, unde evoluează deja compatriotul său Mamadou Sangare.



Ambii jucători se află în prezent în Maroc pentru a participa la Cupa Africii pe Naţiuni cu echipa lor reprezentativă.



Cu Haidara, Lens îşi continuă strategia de transferuri ţintită, economică şi echilibrată, care i-a reuşit atât de bine de la începutul sezonului 2025/2026.



Campionul mondial din 2018 Florian Thauvin, promiţătorul portar Robin Risser, fundaşii Matthieu Udol şi Samson Baidoo, Mamadou Sangare şi atacantul Odsonne Edouard: niciunul dintre aceşti jucători care au sosit în perioada de transferuri din vară nu a costat mai mult de zece milioane de euro şi toţi au strălucit în prima parte a sezonului, notează AFP. Agerpres

