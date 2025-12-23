Supercomputerul s-a pronunțat: cum va arăta play-off-ul din Superliga și principala favorită la titlu

Chiar înainte de finalul anului, în Superliga a avut loc o schimbare lider. Rapid, care a înregistrat trei eșecuri în ultimele cinci partide, a fost devansată de Universitatea Craiova, formație care se poate concentra exclusiv pe competițiile interne după eliminarea din Conference League.
Universitatea Craiova, principala favorită la titlu după 21 de etape
Primele patru echipe, Universitatea Craiova, Rapid, FC Botoșani și Dinamo, sunt separate de doar două puncte, iar lupta la play-off se anunță foarte încinsă. Deși se numără printre cele mai în formă echipe din Superliga, FCSB ocupă doar locul 9, cu 31 de puncte.
Statisticienii de la Football Meets Data anticipează că play-off-ul din Superliga va fi format în acest sezon din Universitatea Craiova, Rapid, FCSB, Dinamo, FC Botoșani și Universitatea Cluj.
Cu nouă etape rămase din sezonul regulat și cele zece din play-off, Universitatea Craiova este văzută acum principala favorită la titlu, cu 36,8% șanse. Oltenii sunt urmați de Rapid (24,9%), Dinamo (11,1%), FCSB (10,4%), FC Botoșani (8,2%) și Universitatea Cluj (3,1%).
La polul opus, în ceea ce privește formațiile retrogradate direct din Superliga, Metaloglobus (77%) și FC Hermannstadt (42%) și Csikszereda (41,6%) se numără printre "favorite".
Clasamentul din Superliga
Filipe Coelho face apel la echilibru din partea jucătorilor săi: ”Nimeni nu câștigă titlul în decembrie”
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, rămâne rezervat după ce echipa sa a încheiat anul pe primul loc. Își îndreaptă acum atenția către cele nouă etape rămase din sezonul regulat, care se vor disputa în 2026.
În plus, portughezul face apel la echilibru din partea elevilor săi, chiar dacă prestația din meciul cu Csikszereda a fost impresionantă.
”Da, am terminat anul pe primul loc, dar nimeni nu câștigă campionatul în decembrie. Nimeni nu retrogradează în decembrie. Avem respect pentru adversari. Crăciunul ne găsește fericiți, dar sunt doar trei puncte, nimic mai mult. Am făcut o treabă bună, nu e ușor. Am jucat multe meciuri în ultima perioadă, am suferit, am și pierdut, de aceea trebuie să rămânem echilibrați.
Nu suntem în cea mai bună formă, trebuie să continuăm să muncim. Sunt fotbaliști profesioniști și sunt foarte fericit pentru ei. Muncesc mult și trebuie să rămână pe acest drum. Uneori am jucat și slab, dar trebuie să continuăm munca. Sunt foarte multe echipe bune, jucători buni, antrenori.
Trebuie să mergem acasă și să ne odihnim. Au fost câteva luni intense, în care s-a muncit mult. Este timpul, în opinia mea, să ne deconectăm puțin de la fotbal și să pregătim următoarea parte a sezonului”, a spus Coelho, la flash-interviu.