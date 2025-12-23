Supercomputerul s-a pronunțat: cum va arăta play-off-ul din Superliga și principala favorită la titlu

Chiar înainte de finalul anului, în Superliga a avut loc o schimbare lider. Rapid, care a înregistrat trei eșecuri în ultimele cinci partide, a fost devansată de Universitatea Craiova, formație care se poate concentra exclusiv pe competițiile interne după eliminarea din Conference League.

Universitatea Craiova, principala favorită la titlu după 21 de etape



Primele patru echipe, Universitatea Craiova, Rapid, FC Botoșani și Dinamo, sunt separate de doar două puncte, iar lupta la play-off se anunță foarte încinsă. Deși se numără printre cele mai în formă echipe din Superliga, FCSB ocupă doar locul 9, cu 31 de puncte.



Statisticienii de la Football Meets Data anticipează că play-off-ul din Superliga va fi format în acest sezon din Universitatea Craiova, Rapid, FCSB, Dinamo, FC Botoșani și Universitatea Cluj.



Cu nouă etape rămase din sezonul regulat și cele zece din play-off, Universitatea Craiova este văzută acum principala favorită la titlu, cu 36,8% șanse. Oltenii sunt urmați de Rapid (24,9%), Dinamo (11,1%), FCSB (10,4%), FC Botoșani (8,2%) și Universitatea Cluj (3,1%).



La polul opus, în ceea ce privește formațiile retrogradate direct din Superliga, Metaloglobus (77%) și FC Hermannstadt (42%) și Csikszereda (41,6%) se numără printre "favorite".

Clasamentul din Superliga

