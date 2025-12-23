Manex Rezola, mijlocaș ofensiv în vârstă de 19 ani, originar din San Sebastian, se va alătura echipei Real Madrid CF, după ce s-a remarcat în liga a patra spaniolă cu UD Logrones, formație care i-a anunțat oficial plecarea marți.

Manex Rezola s-a înțeles cu Real Madrid

UD Logrones a confirmat marți plecarea lui Manex Rezola, care se va alătura grupării Real Madrid. Mijlocașul ofensiv în vârstă de 19 ani, unul dintre cei mai promițători tineri jucători din „La Rioja” și o țintă pentru 15 cluburi în această perioadă, conform Marca, va ajunge la Valdebebas pentru a se alătura formației Real Madrid C, începând din ianuarie. Jucătorul va fi monitorizat îndeaproape de Alvaro Arbeloa, antrenorul echipei Castilla.

15 cluburi au fost interesate de Manex Rezola. Marca a dezvăluit numele a 10 formații: Cadiz, Girona, Oviedo, Sporting Gijon, Ibiza, Osasuna, Cultural Leonesa, Cordoba, Athletic Bilbao și Real Madrid.

Suma plătită de Real Madrid

Real Madrid a plătit aproximativ 150.000 de euro, reprezentând clauza sa de reziliere, pe lângă bonusuri bazate pe performanță și alte stimulente pentru clubul din Rioja.

Rezola va sosi la începutul anului 2026 după o primă jumătate remarcabilă a sezonului în eșalonul al patrulea spaniol. A jucat în 14 din cele 16 meciuri posibile, fiind titular în 81% dintre ele și evoluând în 76% din minutele disponibile. A marcat două goluri, a încasat cinci cartonașe galbene și a devenit titular constant la fosta sa echipă.

Stângaci, cu o viziune excelentă și capacitatea de a primi mingea printre linii, mijlocașul originar din San Sebastian a impresionat departamentul de scouting de la Real Madrid, care îl monitoriza de săptămâni întregi. La Valdebebas, este privit ca un jucător versatil, capabil să joace ca mijlocaș ofensiv sau pe aripă, cu potențial de creștere și o mentalitate competitivă concentrată departe de lumina reflectoarelor.

