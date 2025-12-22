”Câinii” puteau încheia anul pe primul loc dacă s-ar fi impus în meciul de la Arad. Chiar și așa, ”roș-albii” rămân aproape de prima poziție, având în vedere că și celelalte echipe s-au încurcat.



Zeljko Kopic (48 de ani) a plecat din România în cursul zilei de luni. Va petrece sărbătorile alături de familia sa, dar se gândește deja la ce va face în a doua parte a sezonului. În iarnă, vrea să primească întăriri.



Zeljko Kopic: ”Am clarificat totul și vom lucra la asta”



La plecarea din România, Kopic a anunțat că își dorește patru transferuri în această perioadă de mercato. Cel mai probabil, printre acestea se va număra și un atacant.



”E ceva de care deja ne preocupăm, căutăm și aș vrea să semnăm patru jucători, plus sau minus. Am clarificat totul și vom lucra la asta.



Pentru moment, sunt mulțumit cu jucătorii pe care-i am la dispoziție, dar nu este ceva nou. Trebuie să acoperim niște poziții, încă din vară ne-am dorit”, a spus Zeljko Kopic, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Pentru Dinamo, înfrângerea de la Arad a fost a treia din acest sezon, după cele cu Oțelul Galați (2-1) și Rapid (2-0). În primul meci din 2026, ”câinii” vor primi vizita celor de la Universitatea Cluj.

