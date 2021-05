Primul diagnostic: ruptura musculara | Filmul accidentarii Simonei Halep la Roma: ce s-a intamplat mai exact si de ce ar putea fi acesta ultimul meci al anului pentru Simona Halep 

Fizioterapeutul turneului considera ca Simonei Halep a suferit o ruptura musculara in timpul meciului cu Angelique Kerber.

UPDATE 21:26: In urma unor prime investigatii, Simonei Halep i-a fost confirmat diagnosticul de ruptura musculara.

"Din pacate, mi s-a confirmat ca am o ruptura musculara la gamba stanga. Voi face un RMN maine pentru a intelege accidentarea in detaliu, dar in acest moment sunt nesigura cu privire la timpul de recuperare. Sunt foarte dezamagita sa imi inchei parcursul la Roma in acest mod, dar o sa fac tot ce pot pentru a ma ingriji si a reveni cat de curand posibil. Va multumesc pentru sprijin. Va voi tine la curent cu starea mea," a scris Simona Halep pe Twitter.

Unfortunately an ultrasound has revealed that I have a tear in my left calf. I will get an MRI tomorrow to understand the injury in more detail, but at the moment we are unsure of recovery time. I’m so disappointed to end my tournament in Rome like this... pic.twitter.com/Fx58WWg796 — Simona Halep (@Simona_Halep) May 12, 2021

Simona Halep a jucat un tenis imbucurator in meciul cu Angelique Kerber, dar speranta unui restart in acest sezon de zgura s-a vazut naruita de accidentarea suferita brusc la mijlocul setului secund, cand sportiva din Romania conducea cu 6-1, 3-3.

Ce s-a intamplat? La o serva gresita de Angelique Kerber, in incercarea de a se intinde spre minge, Simona Halep a suferit ceea ce s-ar putea sa fie ori o intindere, ori, in cazul grav, o ruptura musculara. Pe serviciul doi al germancei, Simona a incercat sa returneze, dar a trimis mingea in plasa, pe imagini observandu-se clar ca piciorul stang i-a ramas imobil, neajutand-o sa se propulseze pe lovitura.

Halep stopped after this movement. She was in severe pain and retired immediately. #IBI21 pic.twitter.com/9zJmEdP1g0 — Tennis GIFs ???????? (@tennis_gifs) May 12, 2021

Instant, Simona Halep a realizat ca starea piciorului ei stang nu este normala, sprijinindu-se pe racheta si incercand sa-si maseze zona indurerata.

"Pot sa chem fizioterapeutul?", a fost prima intrebare pusa de Simona Halep arbitrului de scaun, imediat ce a observat ca sufera dureri grave la nivelul gambei stangi, care i-au imobilizat piciorul.

"E in regula daca il chemi intre game-uri?", i-a raspuns arbitrul Alberti, dar Simona Halep se afla deja intr-o stare neplacuta: "Pot sa-l chem acum?", a fost cererea romancei, aprobata de oficialul partidei.

Din acest moment, Halep s-a deplasat cu dificultati mari pana la banca de odihna, sprijinindu-se intr-o maniera notabila pe fizioterapeut si in racheta, pentru a putea avansa, bagand in sperieti orice privitor al partidei.

"Am simtit, atunci cand ai gresit serva, am sarit un pic si..." i-a comunicat Simona Halep Angeliquei Kerber, incercand sa identifice sursa durerilor. Fizioterapeutul i-a cerut mai apoi Simonei sa-si intinda piciorul pe un scaun, iar la acest proces germanca a fost de mare ajutor, aducandu-i-l in timp util.

Such sad turn of events. Simona stopped playing mid-game grabbing her calf and looked in extreme pain. She was forced to retire because of it. Really hope it isn't anything very serious. pic.twitter.com/9E1KtOYWtq — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) May 12, 2021

"Cum e durerea, continua?", a fost una dintre intrebarile puse de fizioterapeut Simonei, care a raspuns afirmativ, dand din cap. "Crezi ca e rupt?" a intrebat Simona Halep, primind, din pacate, raspuns pozitiv din partea fizioterapeutului.

"Dar cum mi l-am rupt? Nu am facut nimic!" a fost intrebarea pusa cu un ton usor disperat de Simona Halep.

"Uneori, prin anumite miscari bruste, poti rupe muschiul," i-a mai spus fizioterapeutul, in timp ce ii acorda primele ingrijiri medicale.

Ridicata de pe banca de odihna, Simona Halep a resimtit dureri mari cand a calcat pe piciorul stang, fiind ajutata de Darren Cahill sa iasa din Arena Grand Stand fara a mai face contact cu solul. Din afara stadionului, Simona Halep a fost asteptata de o masina care a transportat-o pana la centrul medical.

Fanii Simonei Halep spera ca, in cazul in care diagnosticul de ruptura musculara va fi confirmat, aceasta sa nu fie o ruptura serioasa. In caz contrar, acest meci ar putea ramane ultimul din acest sezon pentru ocupanta locului 3 WTA.