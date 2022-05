În sferturile turneului de la Madrid, Simona Halep nu și-a putut camufla nervii nici în actul inaugural, nici în setul al doilea.

Plină de nervi în actul secund al meciului cu Ons Jabeur, Simona Halep nu și-a putut reprima o pornire "marcă înregistrată". La scorul de 3-6, 2-3, după o eroare neforțată, eleva lui Patrick Mouratoglou și-a eliberat nervii lovind cu racheta de suprafața roșiatică de la Caja Magica.

Simona nu a găsit soluții tactice de a contracara jocul variat al tunisiencei și semnele de frsutrare i s-au citit și pe chip. Și-a reproșat de mai multe ori loviturile care nu i-au intrat și a părut că nu are capacitatea de a o pune în încurcătură pe Jabeur.

Imediat după ce a lovit pentru a cincea oară cu racheta terenul de joc, Simona a scos din termobag o nouă rachetă cu care a terminat partida.

Given that @Simona_Halep has seemed unhappy with her racket(s) since the very start of the match, it was probably only a matter of time until this happened... pic.twitter.com/rJMdKFmwTg