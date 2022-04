Sorana Cîrstea, învinsă în meciul de deschidere al turneului WTA 1000 de la Madrid: câți bani primește pentru prezența pe tablou

Sfertfinalistă la Madrid în 2016 și 2017, edițiile încheiate cu victoria Simonei Halep, Sorana Cîrstea (32 de ani, 27 WTA) a replicat contra-performanța de anul trecut și a fost eliminată în runda inaugurală a competiției de calibru WTA 1000 din capitala Spaniei.

Cîrstea s-a înclinat în minim de seturi, scor 6-4, 6-2, în partida cu reprezentanta gazdelor, Parrizas Diaz (30 de ani, 52 WTA), prima jucată pe Arena Manolo Santana în ediția 2022 a întrecerii de la Madrid.

Condusă cu 4-1 în primul set, Sorana Cîrstea s-a regrupat la timp pentru a egala la patru, dar a rămas fără inspirație în faza finală a manșei, în care i-a permis spanioloaicei să fugă cu break-ul și cu setul.

Al doilea set a fost mai dezechilibrat, Sorana Cîrstea negăsindu-și ritmul și pierzându-și serva de două ori, fără să mai reușească lucruri notabile la retur, pentru a contrabalansa situația.

La finalul celor 96 de minute de joc, Nuria Parrizas Diaz a acces în turul doi, unde va juca împotriva învingătoarei meciului dintre Jelena Ostapenko și Ekaterina Alexandrova.

$33,430 este suma pe care Sorana Cîrstea o va încasa pentru prezența pe tabloul principal la Madrid.

Playing against an opponent who is playing at home, and playing great is super tough. Sori had her chances and had some good stretches, but just couldn't stay in this match. Nuria Parrizas Diaz defeated Sorana Cirstea 6-4, 6-2.#MMOPEN pic.twitter.com/q7UZS1xqUD