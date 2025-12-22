Al-Gharafa joacă în aceste momente pe „Thani bin Jassim Stadium” din Doha împotriva formației din Emiratele Arabe Unite, într-un duel crucial din runda a șasea a fazei grupelor. La scorul de 0-0, banca tehnică a qatarezilor a decis să facă o modificare în compartimentul ofensiv, însă alegerea a ridicat semne de întrebare.



În minutul 63, Florinel Coman i-a lăsat locul celebrului atacant spaniol Joselu. Românul a părăsit terenul după o oră de joc solidă, în care a fost principalul motor de atac al echipei sale.



Cifrele îi dau dreptate lui „Mbappe”



Statisticile în timp real contrazic decizia antrenorului de la Al-Gharafa. În momentul schimbării, Florinel Coman avea nota 7,2 pe platformele de specialitate, fiind cel mai bun jucător al echipei sale, la egalitate cu fundașul Pimenta.



Extrema stânga a fost activă și incisivă: a expediat două șuturi spre poartă, a avut un procentaj excelent al paselor reușite (89%, 8 din 9 pase și-au atins ținta) și a reușit 4 atingeri de balon în careul advers, mai mult decât orice alt coechipier.



Deși avea un scor „Expected Goals” (xG) de 0,67 – cel mai mare din echipa sa – și părea singurul capabil să deblocheze tabela, Coman a fost trimis la dușuri mai devreme.

În plus, în minutul 55 al meciului, Florinel Coman a scos o lovitură de la 11 metri (plus eliminarea lui Mohamed Al Shamsi), însă penalty-ul a fost ratat de Yacine Brahimi, care a trimis în bară.

