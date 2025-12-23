În vara anului 2024, kosovarul ajungea la Sparta Praga în schimbul sumei de cinci milioane de euro, după ce a ”rupt plasele” în campionatul nostru. La un an și jumătate distanță, Rrahmani poate ajunge în Premier League, acolo unde este dorit de West Ham.



”Ciocănarii” sunt într-o situație dificilă. Sunt pe loc retrogradabil după 17 etape, cu doar 13 puncte, și caută întăriri pentru compartimentul ofensiv. Rrahmani reprezintă o soluție pentru West Ham, notează presa britanică.

Albion Rrahmani ar putea prinde transferul carierei, în Premier League



Rămâne de văzut în ce condiții va fi dispusă Sparta Praga să renunțe la atacantul kosovar, în condițiile în care acesta este titular incontestabil, a marcat 12 goluri și este evaluat la 7,5 milioane de euro de site-urile de specialitate.



„Potrivit informațiilor furnizate de un fost angajat al clubului, West Ham United ia în calcul aducerea lui Albion Rrahmani pe London Stadium în această iarnă. Internaționalul kosovar traversează un sezon solid, cu 12 goluri marcate în 32 de meciuri disputate în toate competițiile, evoluțiile sale intrând pe radarul antrenorului Nuno Espírito Santo.



În vârstă de 25 de ani, atacantul evoluează în prezent la Sparta Praga, club la care a ajuns vara trecută, după despărțirea de Rapid București. Sursele susțin că West Ham îl apreciază pe Rrahmani, însă, cel puțin pentru moment, londonezii nu au făcut încă un pas concret pentru transferul său”, scrie thewesthamway.



Oricum, un eventual transfer al lui Rrahmani ar reprezenta un câștig și pentru Rapid, în condițiile în care clubul a păstrat 15% dintr-un viitor transfer al atacantului.



Fostul atacant al Rapidului a înscris recent chiar în poarta celor de la Universitatea Craiova, în Conference League, în meciul câștigat de Sparta Praga pe ”Oblemenco”, scor 2-1.



18 goluri și șase assist-uri în 29 de meciuri a reușit atacantul kosovar în perioada petrecută la Rapid.



„Mai revii în România?” Ce răspuns a dat Albion Rrahmani



„Este o plăcere să revin în România. Am petrecut timp frumos aici, în ţară. Debutul meu a fost aici, m-am simţit extraordinar şi sper ca şi mâine să fie bine pentru noi.



A fost mai dificil pentru mine în ultimele două luni, dar acum sunt bine, mă pregătesc pe măsură şi fac tot ce pot. Nu ştiu dacă mai revin aici, în România, poate în viitor. De ce nu? Am văzut o mare parte din meciurile Rapidului. Au jucători buni, le merge bine şi au şanse bune la titlu”, a spus Rrahmani, după meciul cu Craiova din Conferece League.

