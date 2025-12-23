Dinamo Kiev nu mizează în viitor pe Vladislav Blănuță (23 de ani) și caută oportunități pentru plecarea atacantului central în perioada de transferuri din iarnă.

Dinamo Kiev vrea să scape de Vladislav Blănuță în iarnă

Statutul lui Blănuță la Dinamo Kiev continuă să slăbească în fiecare zi ce trece. Încrederea staffului tehnic și a conducerii clubului în jucător a scăzut semnificativ de-a lungul sezonului său slab, notează presa din Ucraina.

În momentul de față, potrivit sursei citate, gruparea din Kiev se concentrează să găsească o variantă pentru a scăpa de fostul fotbalist de la „U” Cluj și FCU Craiova.

O revenire în România este considerată în interiorul clubului drept cea mai probabilă variantă. Decizia finală în cazul internaționalului român U21 este așteptată să fie luată în pauza de transferuri din iarnă.

Intrat în conflict cu fanii

Ajuns în toamnă în fotbalul ucrainean, Blănuță a intrat în dizgrația fanilor lui Dinamo Kiev, după ce au descoperit mai multe postări mai vechi ale fotbalistului în care își arăta susținerea față de Rusia.