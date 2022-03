Minutul în care Shuai Zhang a făcut o reverență în fața ucrainencei Dayana Yastremska

Posesoare a unui wild-card, Dayana a urcat pas cu pas în turneul de la Lyon (WTA 250) și a pătruns până în finală, deși specialiștii nu anticipau un parcurs lung al ucrainencei din cauza suferinței din ultimele 10 zile.

Yastremska a găsit resurse de energie și chiar a domant-o pe asitica în vârstă de 33 de ani în primul set al finalei care a jurat o oră și 44 de de minute. Shuai Zhang a dat dovadă de respect și de generozitate la finalul meciului care s-a jucat cu trofeul pe masă.

Partida a fost una spectaculoasă, de anduranță, iar ucraineanca de 21 de ani i-a dat o replică solidă experimentatei adversare în vârstă de 33 de ani.

Minutul în care Yastremska a primit cele mai frumoase cuvinte, chiar de la adversara sa

Asiatica nu a trecut peste momentele grele trăite în ultimele zece zile de Dayana, refugiată mai întâi din Ucraina în România, și i-a transmis câteva gânduri din inimă. S-a întors către ucraineancă și a privit-o în ochi.

"Te felicit Dayana, pe tine și echipa ta, știu că o perioadă dură pentru tine dar ești o luptătoare. Am văzut în ultimi trei ani, ai progresat mult, ai jucat un tenis incredibil. Ești cea mai bună, vei câștiga multe turnee, trebuie să mergi mai departe", așa și-a început discursul Zhang, la ceremonia de premiere din Lyon.

"You are a fighter. You grew up so quick, you play unbelievable tennis." ????@zhangshuai121 | #O6SML22 pic.twitter.com/7udW593axD