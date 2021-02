Un mare rival al FCSB-ului a analizat perioada neagra prin care trece echipa lui Toni Petrea! "A contat plecarea lui Dennis Man la Parma!"

FCSB traverseaza cea mai slaba forma din actualul sezon.

Echipa lui Toni Petrea are 3 infrangeri consecutive in acest sezon si are mari dificultati in a marca. Totusi, FCSB a ramas lider in Liga 1. CFR Cluj nu a reusit sa se impuna cu Voluntari si a ramas pe locul secund, la egalitate de puncte cu echipa lui Gigi Becali.

Dinamovistul Ionel Danciulescu a analizat forma slaba prin care trece FCSB. El considera ca plecarea lui Dennis Man la Parma a cantarit mult in evolutiile echipei. De asemenea, Danciulescu a scos in evideta si faptul ca Florinel Coman nu este in forma.

"A contat plecarea lui Dennis Man la Parma. Era golgeterul campionatului, un jucător important pentru echipă. În acest moment, contează și lipsa de formă a lui Florinel Coman, care juca extraordinar înainte de accidentare. Pentru mine, era unul dintre cei mai buni jucători din campionatul României înainte de accidentare, dar a fost dificil pentru el să stea trei luni pe bară. Nu a mai ajuns la fel de des la poartă, iar atunci când a ajuns nu a fost la fel de inspirat și nu a reușit să înscrie.

Este un pic de hazard cu ce se întâmplă la Steaua. După două, trei partide mai slabe, se dereglează tot sistemul și scade moralul jucătorilor. Clubul juca foarte bine, iar de la mijloc în sus arăta extraordinar. În multe momente intră și crisparea în joc, iar când joci cu teamă și lipsă de încredere nu îți ies lucrurile. Cred că un rezultat bun va aduce liniștea și stabilitatea la nivel de echipa", a spus Ionel Danciulescu pentru Gazeta Sporturilor.