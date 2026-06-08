Roger Federer revine la US Open pentru un meci demonstrativ

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Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open

Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open

Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open

Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open

Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open

Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open

Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open

Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open

„Iconic. Roger Federer, câştigător a 5 titluri consecutive la US Open, revine pe terenul din New York pentru ultima dată”, a fost postat pe reţelele de socializare ale turneului american de Grand Slam.

Revenirea va avea loc în timpul unui meci demonstrativ, marţi, 25 august, pe stadionul Arthur Ashe, la mijlocul săptămânii de calificări, alături de alte vedete ale tenisului: Andy Roddick, câştigătorul US Open din 2003, Andre Agassi şi John McEnroe, ambii câştigători a şapte titluri de Grand Slam.

„Doar pentru o singură noapte”, specifică turneul într-un comunicat de presă, care promovează evenimentul astfel: „O icoană se întoarce la New York”. Biletele vor fi puse în vânzare joi.

Federer a câştigat US Open de cinci ori la rând între 2004 şi 2008. Câştigător a 20 de titluri de Grand Slam, ultimul la Australian Open în 2018, elveţianul s-a retras în 2022. Acum în vârstă de 44 de ani, a jucat meciuri demonstrative la Australian Open în ianuarie alături de alţi trei foşti numărul 1 mondial: Agassi şi australienii Patrick Rafter şi Lleyton Hewitt.

news.ro