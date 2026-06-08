CS Dinamo București a încheiat sezonul de volei feminin pe podium, cu medaliile de bronz, după o victorie clară în finala mică împotriva celor de la CSM Corona Brașov, scor 3-0 la general. Ultimul meci a fost câștigat în trei seturi, 25-20, 25-18, 26-24, în Sala Polivalentă „Dumitru Popescu-Colibași”.

Dinamo se desparte de golgheterul Radostina Marinova

În decursul zilei de luni, 8 iunie, clubul din Ștefan cel Mare a anunțat despărțirea de una dintre cele mai importante jucătoare din lot. Radostina Marinova, principala marcatoare a echipei, nu va continua la Dinamo.

„Mulțumim, Radostina! Radostina Marinova părăsește gruparea din Ștefan cel Mare după un sezon în tricoul lui Dinamo. Top scorer pentru formația noastră, ‘Radi’ a terminat pe locul 4 în clasamentul celor mai bune marcatoare, contribuind din plin la medaliile obținute în acest sezon. Îți mulțumim pentru tot! Mult succes în carieră!”, a transmis CS Dinamo pe rețelele sociale.