Vin sacii cu bani de la UE pentru sportul romanesc? Cluburile sportive vor avea la dispozitie bani pentru infrastructura si modernizare

Cluburile sportive din Romania cu proiecte riguroase vor beneficia de fonduri europene, se pare pana la limita a 3.2 miliarde de euro, bani ce vor fi impartiti cu domeniile cultura si tineret.

Romania va primi in total 79.9 miliarde euro prin cele doua mari instrumente agreate de Consiliul European - Bugetul multianual pe 7 ani, respectiv Emergency European Recovery Instrument, un fond de relansare numit Next Generation EU. Totalul de 79.9 miliarde de euro este defalcat in 46.3 miliarde de euro fonduri nerambursabile din Bugetul multianual al UE pentru perioada 2021-2027 si 33.5 miliarde euro din Next Generation EU (fonduri pentru relansare economice). Banii din ultima categorie sunt impartiti in granturi nerambursabile (16.8 miliarde euro) si imprumuturi rambursabile (16.7 miliarde euro).

Aceste fonduri sunt in principal gandite pentru Politica de Coeziune, Politica Agricola Comuna, Dezvoltare Rurala si Fondul pentru Tranzitie Justa (pentru implementarea Green Deal). Dar o suma importanta, pana la 4% din banii dati fiecarei tari, pot merge direct, anticipeaza jurnalistii europeni, pentru domenii considerate marginale pana acum, precum sportul, tineretul, cultura si mostenirea culturala, care sunt considerate acum o parte vitala a structurii sociale a comunitatilor europene si care au fost grav afectate de pandemia de coronavirus. Bugetele alocate pentru aceste patru domenii ar ajunge, in cazul Romaniei, la 3.2 miliarde de euro pentru urmatorii ani!

Acordarea banilor nu se va face pentru plata salariilor si altor contributii financiare direct catre angajati, decat daca e vorba de fondurile rambursabile, iar banii vor putea fi folositi pentru diverse obiective ale entitatilor sportive, de la reconstructia si renovarea unor elemente de infrastructura (stadioane, sali, baze sportive, terenuri, muzee, unitati de invatamant cu program sportiv etc.), dotarea cu aparatura moderna si digitalizarea activitatii, pana la cursuri de formare sau reconversie profesionala in interiorul domeniului, programe de cercetare, trecerea pe energia din surse regenerabile, reducerea consumului de energie electrica si apa sau implementarea unor politici de mediu.

In cazul sportului, aceste instrumente financiare vor putea fi folosite atat de catre cluburi profesioniste, cat si de cele care se adreseaza formarii viitorilor sportivi si celor care promoveaza sportul de masa, in limita unor plafoane si in ordinea importantei pentru societate. Cel mai probabil, bani vor fi virati de UE catre Ministerul Fondurilor Europene, dar vor ajunge la aplicanti cu ajutorul unui plan pus la punct de Ministerul Tineretului si Sportului. Entitatile sportive vor putea sa acceseze si alte paliere din bugetul viitor, dar ar trebui sa indeplineasca mult mai multe conditii decat cele de utilitate sportiva. Cluburile din Romania puteau si pana acum sa acceseze fonduri europene, dar au preferat sa o faca foarte rar, pentru ca ar fi trebuit sa ofere niste servicii sociale in schimb si controalele financiare ale UE sunt foarte stricte.