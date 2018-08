A fost la un pas sa se lase dupa doua accidentari GROAZNICE si a fost INTERZIS in Uniunea Europeana dupa ce a vrut sa FUGA in Anglia sub un TIR. Povestea fantastica a ultimului transfer al FCSB

Becali a luat pe toata lumea prin surprindere cand a anuntat transferul lui Mihai Roman de la Botosani.

Desi mai anuntase si in iarna ca il vrea, patronul FCSB nu a facut niciun pas concret pentru a-l aduce. Roman e un vis mai vechi de-al lui Becali. A mai negociat pentru mijlocas si in 2009, cand se afla la FC Brasov.

Plecat de la Suceava sub Tampa, Roman are o poveste de viata fantastica. Inainte sa-si dea seama ca poate juca fotbal la nivel profesionist, a incercat sa fuga in Anglia la munca.

"Situatia financiara din fotbal era jalnica, asa ca am decis sa plec sa-mi castig painea peste hotare. Am mers cu o masina la Bruxelles, apoi am luat trenul pana la Oostende, de unde urma sa ajung in Londra. Nu era inca accesul liber in Marea Britanie. Am sarit un gard mare in port si m-am asezat repede sub un tir, care urma sa fie imbarcat pe un vapor pentru transportul spre Anglia. Daca ajungeam acolo, ar fi trebuit sa calatoresc vreo doua ore sub masina si la cativa centimetri de asfalt, pe un pat de fiare, pana la prima oprire a TIR-ului. Acolo ar fi urmat sa ma preia o cunostinta. Era foarte riscant. M-a prins politia belgiana sub TIR. Mi-au luat amprentele, ne-au dat de mancare si am petrecut toata noaptea cu ei. Apoi ne-au trimis acasa cu avionul si am avut un an de zile interdictie sa intru in Uniunea Europeana", a spus Roman in Gazeta Sporturilor.

Dupa o perioada de succes la Rapid, Roman a semnat in 2013 cu Toulouse. Desi incepuse bine in Franta, fotbalistul a suferit doua accidentari groaznice: ruptura la tendonul lui Achile (8 luni pauza) si fractura de tibie si peroneu (6 luni pe tusa).

"Daca as fi patit astea in Romania, eram ca si abandonat de club. Nu cred ca mai jucam fotbal. In tara, cand patesti un necaz, nu te mai baga nimeni in seama. Cam asta e regula. Stiu si de la colegi care se plang ca nu exista asigurari, se ocupa singuri de recuperare, suporta costurile. Cand revii, clubul te ia direct cu reziliere de contract sau cu diminuari salariale in loc sa te ajute", a povestit Roman in gsp.