UTA este pregatita de promovare! Ce buget va avea echipa in sezonul viitor! "Suntem aproape de visul aradenilor" 

UTA Arad este echipa in jurul careia s-a crat un intreg scandal dupa ce FRF a decis sa schimbe formatul Ligii a 2-a in plin sezon.

UTA nu a trecut peste scandalul avut cu FRF, dupa ce in Liga a 2-a s-a organizat un play off cu primele sase clasate, cu punctele injumatatite.

Chiar daca suporterii au protestat pe noul stadion, care e aproape de finalizare, primarul Aradului a tinut sa trimita un mesaj de sustinere echipei si intregului oras.

"UTA are toate conditiile pentru promovarea in Liga 1: a fost aprobat bugetul de 2,9 milioane de lei prin Centrul Municipal de Cultura. Din punct de vedere sportiv, echipa este solida, cu un lot bun, conducere tehnica excelente si cu toata suflarea aradeana alaturi.

La stadion lucrarile merg in ritm rapid, ne dau speranta ca vor fi finalizate in curand. Am incredere ca suntem aproape de visul suporterilor aradeni: UTA in Liga 1 pe un stadion nou.", a scris Sergiu Bilcea, presedintele Consiliului Judetean Arad, pe Facebook.

UTA este lider in play off-ul Ligii a doua, cu 5 puncte avans peste Mioveni si Turris. Suporterii echipei asteapta de sase ani constructia noului stadion, care pare sa se finalizeze in acest an.