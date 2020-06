Declaratia momentului vine de la Sibiu: "Pai, daca ar fi buget de 20 de milioane de euro, ar veni si Reghe antrenor"

Anamaria Prodan a devenit investitor la echipa din Sibiu in aceasta saptamana, iar acest lucru poate schimba radical clubul.

Venirea ei a cauzat mai multe modificari in interiorul lui Hermannstadt. Presedintele clubului, Iuliu Muresan si directorul executiv, Razvan Zamfir, au plecat de la echipa.

Dupa aceste schimbari, antrenorul echipei, Vasile Miriuta, se teme ca ar putea fi demis si crede ca daca echipa ar avea un buget mare, Lurentiu Reghecampf ar veni la Sibiu pe pozitia de antrenor.

"Pai, daca ar fi buget de 20 de milioane de euro, ar veni si Reghe antrenor la Hermannstadt. Am discutat foarte putin cu Anamaria Prodan cat a fost aici pentru ca, dupa ce s-au parafat actele, am fost si eu si am discutat, pentru ca am avut antrenament. Am discutat putin cu ea, ati vazut si voi declaratia Anei ca nu se pune nicio problema", a declarat antrenorul sibienilor pentru TelekomSport.

Totusi, antrenorul roman ramane sceptic in privinta viitorul sau pe banca tehnica a lui Hermannstadt

"Acum stiti si voi. Ca antrenor, daca ai rezultate, ramai, nu e numai la Sibiu, este peste tot. Dar eu sper sa avem o relatie frumoasa si sa avem succes impreuna pentru ca pana la urma asta conteaza", a spus Miriuta.