Federatia de Judo este in colaps in an preolimpic! Trebuie sa ii plateasca aproape 10% din bugetul anual unui fost campion european

Adrian Croitoru a fost concediat abuziv si trebuie sa fie recompensat. Acesta cere sa fie reinstalat in functia de antrenor al lotului masculin de judo.

Federatia Romana de Judo l-a concediat abuziv pe Adrian Croitoru, antrenorul lotului olimpic de judo masculin, a hotarat Tribunalul Brasov, intr-o decizie de prima instanta. In august 2018, inainte cu trei saptamani de startul mondialelor de judo din Azerbaijan, fostul judoka multiplu medaliat la Campionatele Europene si Mondiale, a fost eliberat din functie la interventia presedintelui Cozmin Gusa si a vicepresedintelui Florin Bercean. FRJ ar urma sa achite daune morale in valoare de 100.000 de euro, plus alte drepturi restante de 7.200 euro (salarii - 5.953 lei / indemizatii concedii de odihna - 1.649 lei / ore suplimentare - 19.450 lei / diurne restante - 838 euro si 468 dolari / onorariu expert - 2.040 lei). Decizia nu e definitiva.

La momentul concedierii, Gusa a motivat ca "Croitoru a fost suspendat din functie din doua motive. Pe de o parte sunt rezultatele foarte slabe ale baietilor, mult sub asteptari, care la mondialele de anul trecut si la ultimele turnee de proba pentru mondialele de acum au iesit din primul tur. Al doilea motiv se leaga de faptul ca a generat o situatie tensionata si o atitudine indreptata impotriva antrenorului japonez pe care l-am adus cu mari eforturi la lot. Am luat aceasta decizie la propunerea lui Florin Bercean si a lui Victor Balasoiu, care au prezentat toata aceasta situatie".

In 2020, bugetul alocat de Ministerul Tineretului si Sporturilor pentru Federatia Romana de Judo este de 5.3 milioane de lei, aproximativ 1.1 milioane de euro, asa ca daunele reprezinta putin sub 10% din bugetul anual al institutiei. "E o prima lupta castigata. Decizia de acum demonstreaza momentan ca Gusa si Bercean au gresit cand au adoptat felul de a ma inlatura din post. Astept o reactie din partea FRJ pentru a gasi modalitatile de a fi repus deindata in functie, pentru ca e o hotarare executorie. Astept cu incredere si verdictul definitiv", a declarat Adrian Croitoru pentru Gsp.

La doar cateva luni dupa concedierea lui Croitoru, Alina Dumitru, campioana olimpica de la Beijing, a demisionat din functia de vicepresedinte si din Comitetul Director al FRJ. Ar fi avut si ea neintelegeri cu ceilalti conducatori si ar fi considerat ca nu i se dau atributii adecvate.