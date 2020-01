BREAKING NEWS: Becali isi face ECHIPA DE FETE: "Daca se loveste vreuna cu mingea in țâță?" Ce buget va avea clubul

Dupa anuntul Craiovei ca si-a facut echipa feminina, Gigi Becali e si el gata sa-si infiinteze una!

O face doar pentru ca regulamentele FRF il obliga, nu pentru ca si-ar dori-o. Becali ii va plati 10 000 de euro pe luna unui club din Bucuresti pentru ca acesta sa preia numele FCSB. Are deja discutii cu un patron interesat sa-i accepte conditiile.

"Daca o sa fie obligatoriu, cumpar una. Ii dau 10 000 de euro sponsorizare si pun FCSB pe piept. Cum sa mearga un barbat in vestiar la femei? Eu spun cum vad eu lucrurile. In opinia mea, nu trebuie sa faca femeia fotbal. Daca trebuie, cum e in regulament... asta e. Deja ne-a rugat o echipa. Le dau 10 000 si joaca cu FCSB pe piept. Daca le loveste mingea in țâță ce facem?", a spus Becali la PRO X.