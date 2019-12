Ce o sfatuieste Ilie Nastase pe Simona Halep sa faca in sezonul 2020 | Despre finantarea FRT: "Nu am primit bugetul de doi ani."

Ilie Nastase i-a oferit un sfat neprevazut Simonei Halep pentru stagiunea 2020.

Inainte de 2020, Ilie Nastase a sfatuit-o pe Simona Halep sa nu plaseze Jocurile Olimpice de la Tokyo in fata turneelor de Grand Slam in clasamentul prioritatilor sale. Fostul dublu campion de Grand Slam in proba de simplu, la US Open 1972 si Wimbledon 1973 a vorbit si despre importanta relatiei Simonei Halep cu antrenorul australian Darren Cahill.

Nastase ramane nemultumit cu privire la situatia actuala a tenisului romanesc. "E un an important. Suntem o Federatie importanta, mai putin bagati in seama de Minister, dar astia suntem. Asteptam bugetul pe care nu l-am primit de doi ani. Eu voi ajuta cu tot ce pot Federatia, la fel ca Ion Tiriac, chiar daca eu nu mai fac parte din ea. Lucrurile merg rau in tenis, ca in tot sportul. Nu am primit bugetul de doi ani. Copiii nu pot fi trimisi la turneele de copii, sunt multe probleme. E Romania," a declarat Ilie "Nasty" Nastase pentru Gazeta.

Sfatul lui Ilie Nastase pentru Simona Halep in 2020: "Sa joace mai putine turnee neimportante."



"La ora actuala, avem rezultate foarte bune in tenis, avem un fost numar 1 mondial. Tenisul e sport olimpic, dar eu nu il consider sport olimpic. Acum, daca avem numar 1, nu consider ca avem si medalie. Eu cred ca trebuie sa se concentreze mai mult pe turneele de Grand Slam, sa joace mai putin turneele neimportante," a spus Ilie Nastase pentru GSP.

"Simona Halep a fost numarul 1, are doua turnee de Grand Slam si trebuie sa se concentreze mai mult pe turneele de mare slem. Doar ea stie cat de multe conteaza Darren Cahill. Ei stiu, se inteleg, sunt de mai mult timp impreuna. Cred ca e important pentru ea,” a mai spus Nastase pentru aceeasi sursa.

Ilie Nastase si Ion Tiriac au castigat impreuna Roland Garros 1970 in proba de dublu, invingandu-i pe americanii Arthur Ashe si Charlie Pasarell, scor 6-2, 6-4, 6-3.