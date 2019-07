"Dinamo a avut un buget de 2,5 lei. Negoita sa bage 4-5 milioane de euro si pe urma sa se planga". O fosta glorie a lui Dinamo, despre dezastrul administrativ din Stefan cel Mare

Ce il sfatuiesc fostii jucatori ai lui Dinamo pe patronul Negoita pentru a redresa clubul.

Claudiu Vaiscovici, fostul atacant al lui Dinamo, spune ca explicatiile patronului dinamovist Ionut Negoita, care arunca vina pentru situatia actuala a clubului pe fostii conducatori si antrenori, carora el le-ar fi dat libertate de actiune, nu il scuza pe omul de afaceri bucurestean, ci arata ca acesta nu are o strategie clara si nici ambitii mari.



"Nu stiu ce perspective mai sunt la Dinamo. Clubul mai are numele, mai are baza de la Saftica, Centrul de Copii si Juniori e impartit prin tot Bucurestiul, se antreneaza pe unde pot. Nu prea produce, pentru ca nici interes nu a fost. Negoita a declarat ca a lasat mana libera antrenorilor si conducatorilor, ca nu e din domeniu… Ca patron, cum sa lasi pe altii sa faca strategia pe banii tai? Trebuia sa plateasca 1-2 consilieri competenti, care sa il sfatuiasca si sa propuna o strategie eficienta pe termen lung.



Lasi antrenorii sa faca ce ii taie capul si sa aduca ce jucatori vor ei? Pai, antrenorul ala azi e, maine nu mai e, si tu ramai ca fraierul cu 10-15 jucatori adusi de el, pe care urmatorul nu ii mai vrea. El se spala pe maini acum, dar le-a dat un buget infim, normal ca aia i-au adus si ei ce nu au mai vrut altii. Cum sa ii aduca jucatori de valoare la bugetul ala de 2 lei si 50 de bani?



Vad ca doar se plange de cat de rea e lumea cu el. Ia, adu-ti doi consilieri buni, baga anul asta 4-5 milioane de euro in transferuri si cumpara 6-7 jucatori adevarati! Incepe o reconstructie, in iarna mai aduci 1-2, iarna viitoare mai aduci 2-3… Iti faci echipa si poti, pe urma, sa ataci un titlu. Cum sa faci echipa de trofee din maruntis, vara de vara, iarna de iarna, an de an? Si, dupa ce ca ia jucatori liberi de contract, nu are nici pe cineva priceput sa ii spuna pe cine sa aduca.



O fi Dinamo brand, ca s-a castigat ceva in timp. Dar, la ora actuala, ce fac ei e rusine mare. Sezonul trecut nu mi-a fost frica de retrogradare, dar acum, la cum a inceput, daca o tinem asa, ne batem acolo, la locul de baraj", a spus Vaiscovici pentru Sport.ro.