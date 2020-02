Cu banii astia si-ar fi luat si el masina de "peste"! Florinel Coman ar fi urmat sa primeasca un salariu URIAS in MLS, dar Gigi Becali s-a opus! Ce bugete gigant au echipele din America

Florinel Coman ar fi putut ajunge in MLS.

Jucatorul celor de la FCSB, Florinel Coman, a fost ofertat de Orlando City, echipa din MLS, insa Gigi Becali nu a fost de acord cu oferta venita. Gigi Becali ar fi primit 7 milioane de euro, insa ar fi pastrat procent 60% din valoarea jucatorului. Daca transferul s-ar fi realizat, Florinel Coman ar fi urmat sa primeasca un salariu urias, in conditiile in care bugetele echipelor din America sunt foarte mari.



"Dupa meciul de la Cluj dintre CFR si FSCB, americanii au stat de vorba cu Florinel. Chiar daca nu a jucat bine atunci, americanii au spus ca-l vor pe jucator si dupa ce au primit acceptul, au stat de vorba cu Coman. Au vorbit cu Florinel Coman, si ca fotbalist si ca om. L-au placut ca tip, ceea ce gandeste isi doreste.

Americanii nu mai aduc jucatori valorosi batrani, au inceput sa aduca tineri si foarte tineri, care sa se incadreze in fotbalul lor si care sa poata pleca mai apoi in fotbalul britanic, pentru ca sunt conexiuni puternice intre cele doua campionate. In America s-au deschis niste porti. Populatia e foarte mare, astfel ca e greu sa ajungi sa joci in MLS. Fotbalul de aici e mult mai bun ca la noi. Sunt 24 de echipe, dar conditii senzationale. Ca sa va faceti o idee, pentru a inscrie o echipa in MLS iti trebuie un buget de 250 de milioane de euro si un stadion de fotbal. Mereu vor jucatori adecvati, se joaca mai fantezist, cei care stiu sa dribleze, dribleaza si dau goluri, cei care nu au astfel de calitati nu simuleaza, nu se faulteaza. Sunt lucruri care plac aici", a spus Lita Dumitru, la Digi.