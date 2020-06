Super-cladirea lui Ion Tiriac de langa sediul Guvernului este aproape finalizata!

Miliardarul a investit peste 30 de milioane de euro intr-o cladire de birouri de lux din Piata Victoriei.

Tiriac Imobiliare, divizia de real estate a omului de afaceri Ion Tiriac, prin Global East European Investment, dezvolta cel mai asteptat proiect bucurestean din Central Business District. Cladirea situata pe strada Buzesti, aproape de Piata Victoriei si la 200 de metri de sediul Guvernului, urmeaza sa fie inaugurata in iulie 2021 si va avea peste 30.969 mp, din care 16.472 mp de birouri de Class A inchiriabile. Imobilul, care va obtine certificare Green, va avea functiune mixta, destinatia principala fiind de cladire de birouri, fiind format din trei corpuri interconectate, cu 4, 5, 8, respectiv 12 etaje, plecand de la cele 5 niveluri de subsol si parter, plus un acoperis terasat. Tiriac Tower va avea o compartimentare flexibila (500-2.000 mp), 700 mp de terase si 259 de locuri de parcare subterane, intr-un raport excelent pentru zona Victoriei. Amprenta infrastructurii este de 2.690 mp, ocupand aproape in totalitate terenul disponibil, care are o suprafata totala de 2.911 mp.

Proiectantul general este Studio 10M (Veranda Mall, Dacia 1 Office, Teleferic Grand Hotel, Obor Market, Ambasada Germaniei, Crama Domeniul Coroanei Segarcea etc.), proiectantul de structuri este Popp&Asociatii (Orhideea Towers, Unicredit Tower, Libraria Carturesti Carusel, Grand Hotel du Boulevard, renovare Palatul Patriarhiei etc.), in timp ce antreprenor general este P.A.B. Romania (Stadionul Steaua, The OBC Cluj-Napoca, Lotus Mall Oradea, fabrica Porsche Zuffenhausen etc.). Fundatia proiectului a fost realizata de Octagon Contracting & Engineering, care a mai realizat si fundatia proiectului Ana Tower dezvoltat de George Copos.

Costul imobilului se ridica la aproximativ 30 de milioane de euro, iar complet inchiriat va aduce peste 3.5 milioane de euro anual, asa ca dezvoltatorul isi poate recupera investitia in mai putin de zece ani, cat este norma pietei imobiliare comerciale. Compania lui Ion Tiriac va mai ridica o alta cladire de birouri, amplasata in locul fostei Intreprinderi de Fabricatie si Montaj Ascensoare (IFMA), din apropierea podului Grant si a stadionului „Giulesti-Valentin Stanescu”, care se afla in faza de demolare a vechii structuri. Fostul tenismen Ion Tiriac are o avere estimata la 1.1 miliarde de dolari, fiind anul trecut pe locul secund in topul celor mai bogati romani, dupa Daniel Dines, patronul UiPath (1.4 mil. dolari).