Transfer istoric! S-a aflat cine e jucătorul pentru care Real Madrid oferă 150 de milioane de euro

Transfer istoric! S-a aflat cine e jucătorul pentru care Real Madrid oferă 150 de milioane de euro La Liga
SPORT.RO
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Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, a anunțat că va încerca să realizeze cel mai scump transfer din istoria clubului în cazul în care va câștiga un nou mandat de președinte.

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Real MadridMichael OliseBayern MunchenFlorentino Perez
Din articol

Duminică, la Real Madrid sunt programate alegerile pentru funcția de președinte. Florentino Perez și Enrique Riquelme, cei doi candidați, se află în campanie electorală, iar în ultimele zile au făcut mai multe promisiuni legate de viitorul clubului în cazul în care vor câștiga.

Michael Olise, jucătorul pe care Florentino Perez vrea să îl transfere la Real Madrid

Joi seară, a venit rândul lui Florentino Perez să anunțe un transfer impresionant pe care îl pune la cale. Președintele lui Real Madrid nu a oferit numele jucătorului pe care îl vizează, însă a dat multe indicii. A anunțat că este vorba de un fotbalist tânăr de top pentru care va oferi cel puțin 150 de milioane de euro. De asemenea, a transmis că nu este vorba de un fotbalist din Premier League.

La câteva ore distanță, The Telegraph susține că alesul lui Florentino Perez este francezul Michael Olise (24 de ani), extrema dreaptă de la Bayern Munchen, pentru care se va face o ofertă oficială de 150 de milioane de euro.

Deși Florentino Perez a negat că ar fi vorba despre Olise, The Telegraph susține că exact jucătorul lui Bayern Munchen este cel despre care vorbea președintele lui Real Madrid.

O altă țintă a lui Perez ar fi mijlocașul portughez Joao Neves (21 de ani), de la Paris Saint-Germain, însă publicația britanică dă asigurări că Michael Olise este principala variantă a conducătorului de la Real Madrid.

Olise, născut în Anglia, dar internațional francez, a crescut în academiile lui Arsenal, Chelsea și Manchester City, însă s-a remarcat la Crystal Palace, de unde în 2024 a făcut pasul la Bayern Munchen pentru 53 de milioane de euro.

Convocat la naționala Franței pentru Cupa Mondială din această vară, Olise a încheiat sezonul de la Bayern cu statistici impresionante: 22 de goluri și 31 de pase decisive în 52 de meciuri.

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În ultimele zile, Florentino Perez a confirmat revenirea lui Jose Mourinho în funcția de antrenor în cazul în care va fi reales președinte. De asemenea, au fost rezolvate două transferuri: fundașul Ibrahima Konate, de la Liverpool, liber de contract, și lateralul Denzel Dumfries, de la Inter Milano, în schimbul clauzei de reziliere - 20 de milioane de euro

Contracandidatul Enrique Riquelme promisese, cu 24 de ore înainte, că îi va transfera pe Erling Haaland și Rodri de la Manchester City în cazul în care va fi ales președinte. În ceea ce privește atacantul norvegian, atât tatăl fotbalistului, cât și clubul din Premier League au negat această informație, City amenințând chiar cu măsuri legale.

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