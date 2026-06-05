Transfer istoric! S-a aflat cine e jucătorul pentru care Real Madrid oferă 150 de milioane de euro

A revenit! Cum se mișcă Serena Williams pe terenul de tenis, la 44 de ani

Dinamo poate continua pe filiera croată. A plecat Zejko Kopic și poate veni Zeljko Sopic

Campioana Dinamo a anunțat vineri la prânz prelungirea contractului cu internaționalul român Robert Călin.

Robert Călin continuă la campioana Dinamo

”Un nou capitol în Ștefan cel Mare🟥⬜️

Robert Călin, 25 de ani, 2,00 m, jucător de bază al echipei naționale a României, va continua la Dinamo și în sezonul următor.

🎙️„Sunt mândru că am reușit să contribui la aducerea titlului 20 pentru Dinamo, un club cu o istorie grandioasă.

Am venit după o accidentare și le mulțumesc antrenorilor și conducerii clubului că au crezut în mine, chiar și când mi-a fost greu.

Am luptat. Am suferit. Am dat totul și la final ne-am bucurat în tricourile de campioni împreună cu cei care ne-au fost alături.

Sunt nerăbdător să reprezint cu onoare, alături de colegi, Dinamo și România în Europa, în viitorul sezon. Vom da totul pentru culorile clubului și pentru suporterii noștri. Nu va fi ușor, însă uniți, am încredere că putem reuși chiar mai mult decât în sezonul care s-a încheiat”, a transmis Robert Călin”, conform postării paginii CS Dinamo Volei.

MVP-ul lui Dinamo și-a prelungit și el contractul! ”Mulțumesc lui Dinamo că m-a ales”

Zilele trecute, Dinamo anunțase și prelungirea înțelegerii cu Mircea Peța, considerat cel mai valoros jucător al echipei care a câștigat la rând ultimele două campionate din Divizia A1 la volei masculin.

Campioana en-titre Dinamo și-a adjudecat luna trecută un nou trofeu de câștigătoare a Diviziei A1 la volei masculin, al 20-lea din istoria clubului, un record pentru țara noastră.

În meciul decisiv din seria de cinci, echipa din Ștefan cel Mare s-a impus în fața Arcadei Galați cu 3-2 (25-19, 25-20, 19-25, 17-25, 15-13), după o partidă dramatică de peste două ore și jumătate!

MVP-ul Mircea Peţa a reuşit 22 de puncte, Petar Premovic 19, iar Christian Fromm 18.

Topul campioanelor din voleiul masculin românesc: Dinamo e lider, marile rivale Steaua și Rapid au uitat să mai câștige titlul

DINAMO 20 de titluri

Steaua 16 titluri (ultimul în 1991)

Rapid 12 titluri (ultimul în 1966)

Zalău 7 titluri

Tomis Constanța 6 titluri

Arcada Galați 5 titluri

Sportul Studențesc 4 titluri

Petrolul Ploiești 4 titluri

Deltacons Tulcea 3 titluri

VIDEO EXCLUSIV Campionii Mircea Peța și Sergio Diaconescu de la Dinamo, invitați la Poveștile Sport.ro